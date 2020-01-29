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Акции компании Tesla резко выросли после публикации годового отчета

Акции Tesla мгновенно отреагировали на публикацию годового отчета

29 января 2020, 23:44
Автор:

• Татьяна Веремеева

Выручка компании Tesla в четвертом квартале 2019 года показала, что производитель электромобилей получил 7,38 млрд долл. дохода, превысив ожидания Уолл-Стрит. Результаты, которые были подробно описаны в обновленном письме, опубликованы в среду, 29 января.

После публикации отчета акции Tesla стали рекодно дорожать.Так, на даный момент их стоимость выросла более чем на 6% – до 625 долл. за акцию.

Tesla закончила четвертый квартал на высокой ноте. Благодаря неожиданной прибыли в третьем квартале, акции Tesla начали рекордно расти, такая тенденция продолжалась до сегодняшнего дня. Компания также поставила 112 тыс. автомобилей за четвертый квартал 2019 года, в то же время производство выросло до 104 тыс. авто, в очередной раз обновив рекорд.

Отмечается, что Tesla отчиталась о выручке в размере 7,38 млрд долл. за четвертый квартал. В то же время Уолл-Стрит ожидала, что Tesla сообщит о выручке в размере 7,047 млрд долл. По предварительным оценкам, выручка Tesla должна была составить 7,158 млрд долл.

Кроме того, акционеры Tesla получили прибыль с акции в размере 2,14 долл. в четвертом квартале, обойдя оценки Уолл-Стрит. Для сравнения, Уолл-Стрит ожидала, что Tesla сообщит о прибыли в размере 1,62 долл. на акцию за 4 квартал 2019 года. Краудсорсинговая платформа Estimize, которая объединяет оценки от аналитиков Уолл-Стрит, аналитиков покупательной способности, руководителей компаний, ученых, управляющих фондами и других, ожидала, что доходы будут на уровне 1,79 долл. на акцию.

Ранее "Комментарии" писали, что капитализация Tesla достигла рекордной отметки в 105 млрд долларов.


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