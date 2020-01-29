Акции компании Tesla резко выросли после публикации годового отчета

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Выручка компании Tesla в четвертом квартале 2019 года
показала, что производитель электромобилей получил 7,38 млрд долл. дохода,
превысив ожидания Уолл-Стрит. Результаты, которые были подробно описаны в
обновленном письме, опубликованы в среду, 29 января.
После публикации отчета акции Tesla стали рекодно
дорожать.Так, на даный момент их стоимость выросла более чем на 6% – до 625
долл. за акцию.
Tesla закончила четвертый квартал на высокой ноте.
Благодаря неожиданной прибыли в третьем квартале, акции Tesla начали рекордно
расти, такая тенденция продолжалась до сегодняшнего дня. Компания также
поставила 112 тыс. автомобилей за четвертый квартал 2019 года, в то же время производство
выросло до 104 тыс. авто, в очередной раз обновив рекорд.
Отмечается, что Tesla отчиталась о выручке в размере
7,38 млрд долл. за четвертый квартал. В то же время Уолл-Стрит ожидала, что Tesla
сообщит о выручке в размере 7,047 млрд долл. По предварительным оценкам,
выручка Tesla должна была составить 7,158 млрд долл.
Кроме того, акционеры Tesla получили прибыль с акции в
размере 2,14 долл. в четвертом квартале, обойдя оценки Уолл-Стрит. Для
сравнения, Уолл-Стрит ожидала, что Tesla сообщит о прибыли в размере 1,62 долл.
на акцию за 4 квартал 2019 года. Краудсорсинговая платформа Estimize, которая
объединяет оценки от аналитиков Уолл-Стрит, аналитиков покупательной
способности, руководителей компаний, ученых, управляющих фондами и других, ожидала,
что доходы будут на уровне 1,79 долл. на акцию.
Ранее "Комментарии" писали, что капитализация
Tesla достигла рекордной отметки в 105 млрд долларов.
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