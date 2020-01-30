В Нацбанке пояснили, как будут меняться потребительские цены

В Украине продолжается замедление инфляции. Как это повлияет на потребительские цены рассказал глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, говорится на сайте НБУ.

Согласно прогноза НБУ, уровень инфляции в течение подавляющей части года будет ниже целевого диапазона 5%. Хотя и в IV квартале инфляция ускорится и составит 4,8%, и в конце года вернется в целевой диапазон. Такой прогноз НБУ сделали, основываясь на следующих факторах: прошлогодняя ревальвация гривны будет продолжать отображаться на стоимости импортируемых товаров и товаров с высокой долей импорта в себестоимости, сохранение относительно невысоких цен на энергоносители на мировых рынках будет сдерживать подорожание топлива на внутреннем рынке, а также продовольственная инфляция при отсутствии шоков предложения будет незначительной благодаря ожидаемому улучшению урожайности овощей и фруктов.

Однако отметим, что несколько выше, чем в прошлом году, будут темпы роста административно-регулируемых цен. Это обусловлено прежде всего дальнейшим приведением акцизов на табачные изделия к европейским уровням.

При этом, в следующие два года, по оценкам НБУ, инфляция в результате смягчения монетарной политики будет находиться на уровне среднесрочной цели – 5%. Факторами, которые этому будут способствовать, названы взвешенная фискальная политика, относительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках и повышения производительности украинской экономики.

Ранее "Комментарии" сообщили, что Национальный банк снизил учетную ставку до 11%.

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