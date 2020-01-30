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Рост экономики Украины замедлился, - Нацбанк

В Национальном банке Украины отчитались по экономическим показателям и сделали прогноз на ближайшие месяцы

30 января 2020, 16:33
Автор:

• Олеся Солдатенко

Рост экономики Украины в четвертом квартале 2019 замедлился до 2,2%, но уже по итогам первого квартала 2020 года снова должен превысить 3%. Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб. 

"По нашим оценкам, за цифрой роста (ВВП) в 3,3% в 2019 году стоит рост за четвертый квартал в 2,2%... Относительно первого квартала у нас в настоящее время оценка роста ВВП выше 3%", – рассказал Сологуб.

Заметим, что одновременно НБУ улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%.

Напомним, что в сентябре 2019 премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в ближайшие 5 лет Кабмин будет работать над тем, чтобы достичь роста экономики на 40%.  Для этого правительство сосредоточится на повышении производительности труда и привлечении прямых иностранных инвестиций.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", Гончарук сообщил, как выглядит украинская экономика в глазах Всемирного Банка.  Всемирный Банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины, при том, что несколько других стран-участниц экономического форума в Давосе отнесли к категории со стагнацией или тенденцией к уменьшению.


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Источник: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=47782829&cat_id=33819899
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