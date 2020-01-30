Гривна обесценивается: Сологуб объяснил причины девальвации нацвалюты

Уже не 23 и даже не 24 гривен за доллар просят в обменниках. Сегодня, 30 января, один "зеленый" в банках продавали за 25,50 гривен, а в НБУ девальвацию гривны объяснили сезонностью, передает издание Экономическая правда.

Как отмечается, текущее ослабление гривны произошло через сезонное преимущество импорта над экспортом. В том числе, в связи с выводом дивидендов крупных компаний.

По словам председателя Национального банка Украины Дмитрия Сологуба, девальвация гривны наблюдалась на протяжении последних нескольких дней. Это происходило по разным причинам.

Дмитрий Сологуб подчеркнул, что девальвацией гривны активно воспользовались украинцы, которые решили продать свою иностранную валюту. В НБУ подсчитали, что население рассталось со своей валютой почти на 100 миллионов долларов с начала этого месяца.

Кроме этого, добавляется, что политика самого регулятора на рынке с прошлого года не менялась. Дмитрий Сологуб объяснил, что в Украине гибкий плавающий обменный курс. Раньше НБУ обвиняли в том, что курс шел только в одну сторону, хотя гибкость должна быть двусторонней.

"Сейчас мы видим другую сторону этой гибкости", - сказал замглавы НБУ.

Ранее "Комментарии" писали, что в НБУ подсчитали количество наличных денег в Украине.

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