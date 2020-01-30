Нацбанк выиграл еще одно дело по национализации «ПриватБанка»

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Третий апелляционный
административный суд признал ЗАО "Гарант Метиз Инвест" лицом, связанным с ПАО
КБ "ПриватБанк". Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Отмечается, что еще
13 декабря 2016 года Комиссия НБУ в результате анализа сделала вывод, что ЗАО "Гарант
Метиз Инвест" связанное лицо. Правда в компании с таким решением не согласились
и обжаловали его в Днепропетровском окружном административном суде. Спустя
почти три года, в октябре 2019 года, суд полностью удовлетворил иск компании.
Кроме того,
апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, а также удовлетворил
жалобу Нацбанка, отказав в этом ЗАО "Гарант Метиз Инвест". По состоянию на
конец января 2020 года в НБУ подали более 40 исков, в который требовали
обжаловать связи с ПАО КБ "ПриватБанк".
Ранее "Комментарии"
писали, что делегация из Украины обсудила с вице-президентом Еврокомиссии и
верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности
Жозепом Боррелем проблемы
коррупционных рисков, а также наличие коррупционных схем в государственным
банком "Приват".
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