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Нацбанк выиграл еще одно дело по национализации «ПриватБанка»

В Нацбанк уже подали больше 40 исков с обжалованием связей с «ПриватБанком»

30 января 2020, 22:57
Автор:

• Татьяна Веремеева

Третий апелляционный административный суд признал ЗАО "Гарант Метиз Инвест" лицом, связанным с ПАО КБ "ПриватБанк". Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Отмечается, что еще 13 декабря 2016 года Комиссия НБУ в результате анализа сделала вывод, что ЗАО "Гарант Метиз Инвест" связанное лицо. Правда в компании с таким решением не согласились и обжаловали его в Днепропетровском окружном административном суде. Спустя почти три года, в октябре 2019 года, суд полностью удовлетворил иск компании.

Кроме того, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, а также удовлетворил жалобу Нацбанка, отказав в этом ЗАО "Гарант Метиз Инвест". По состоянию на конец января 2020 года в НБУ подали более 40 исков, в который требовали обжаловать связи с ПАО КБ "ПриватБанк".

Ранее "Комментарии" писали, что делегация из Украины обсудила с вице-президентом Еврокомиссии и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем проблемы коррупционных рисков, а также наличие коррупционных схем в государственным банком "Приват".


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