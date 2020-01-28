Евросоюз поможет Украине преодолеть коррупцию в ПриватБанке

Делегация из Украины обсудила с вице-президентом Еврокомиссии и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем проблемы коррупционных рисков, а также наличие коррупционных схем в государственным банком "Приват". Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Как заявил во время встречи Боррель, для имплементации соглашения об ассоциации с ЕС Украине необходимо усиливать правосудие, а также борьбу с коррупцией.

"Мы обсудили, как увеличивать стабильность. Как в Украине усилить правосудие, бороться с коррупцией, как бороться с коррупцией в "ПриватБанке", - заявил Боррель.

Также вице-президент Еврокомиссии отметил, что "безопасная и демократическая Украина является инвестицией в общее будущее государств Евросоюза".

Кроме того Боррель анонсировал свой рабочий визит в Украину уже в ближайшие недели, где будет более детально обсуждаться перспектива включения государства в состав ЕС.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с Жозепом Боррелем отметил готовность Украины к "промышленному безвизу" с Евросоюзом.

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