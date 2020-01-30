Благодаря борьбе с незаконными АЗС цены на бензин заметно снизились, - Гончарук

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 971.53
ETH/USD
171.33
LTC/USD
58.18
USD/UAH
24.4
EUR/UAH
26.8
RUB/UAH
0.36
Стоимость дизельного топлива бензина в Украине за месяц снизилась в
среднем на 2 грн. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины
Алексей Гончарук.
Премьер также заявляет, что
такого результата удалось достичь благодаря борьбе с незаконными АЗС. Так, за
месяц правительство вместе с правоохранителями и органами контроля отработали
около 4 тыс. нелегальных АЗС, часть из которых получили лицензии, а часть –
закрыли.
Кроме того, в Луганской и Николаевской областях объемы продажи топлива увеличились на 15%, а в Винницкой, Днепропетровской и Черкасской — на 14%.
Ранее "Комментарии"
писали, что в период с 13 декабря 2019 года до 3 января 2020 года налоговая
милиция выявила и ликвидировала 264
нелегальные автозаправочные станции. Нелегальные заправки были выявлены в
рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговли
горючим. Также из оборота изъяли более 3,5 тыс. тонн горюче-смазочных
материалов на общую сумму более 63 млн грн. Кроме того, изъято и оборудование
незаконных АЗС общей стоимостью более 57 млн грн., которое будет демонтировано.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости