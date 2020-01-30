Благодаря борьбе с незаконными АЗС цены на бензин заметно снизились, - Гончарук

Стоимость дизельного топлива бензина в Украине за месяц снизилась в среднем на 2 грн. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.



Премьер также заявляет, что такого результата удалось достичь благодаря борьбе с незаконными АЗС. Так, за месяц правительство вместе с правоохранителями и органами контроля отработали около 4 тыс. нелегальных АЗС, часть из которых получили лицензии, а часть – закрыли.

Кроме того, в Луганской и Николаевской областях объемы продажи топлива увеличились на 15%, а в Винницкой, Днепропетровской и Черкасской — на 14%.

Ранее "Комментарии" писали, что в период с 13 декабря 2019 года до 3 января 2020 года налоговая милиция выявила и ликвидировала 264 нелегальные автозаправочные станции. Нелегальные заправки были выявлены в рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговли горючим. Также из оборота изъяли более 3,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму более 63 млн грн. Кроме того, изъято и оборудование незаконных АЗС общей стоимостью более 57 млн грн., которое будет демонтировано.

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