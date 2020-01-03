В Украине закрыли 264 нелегальных АЗС

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В период с 13 декабря 2019 года до 3 января 2020 года налоговая
милиция выявила и ликвидировала 264 нелегальные автозаправочные станции. Об
этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).
Нелегальные заправки были выявлены в рамках мероприятий по
противодействию незаконному обороту и розничной торговли горючим. Также из
оборота изъяли более 3,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму
более 63 млн грн. Кроме того, изъято и оборудование незаконных АЗС общей
стоимостью более 57 млн грн., которое будет демонтировано.
Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук
поручил ГФС, правоохранителям, а также контролирующим органам до 9 января 2020
года решить проблему
теневого оборота топлива в стране.
Кроме того, мы писали о том, что после того, как президент
Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц
топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей АЗС, на котором призвал
их снижать цены на топливо в связи с укреплением гривни, эксперты
высказали мнения касательно подобной политики регулирования цен, а также касательно
того, завышены они или нет на украинских АЗС.
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