В Украине закрыли 264 нелегальных АЗС

В период с 13 декабря 2019 года до 3 января 2020 года налоговая милиция выявила и ликвидировала 264 нелегальные автозаправочные станции. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).



Нелегальные заправки были выявлены в рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговли горючим. Также из оборота изъяли более 3,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму более 63 млн грн. Кроме того, изъято и оборудование незаконных АЗС общей стоимостью более 57 млн грн., которое будет демонтировано.

Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил ГФС, правоохранителям, а также контролирующим органам до 9 января 2020 года решить проблему теневого оборота топлива в стране.

Кроме того, мы писали о том, что после того, как президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей АЗС, на котором призвал их снижать цены на топливо в связи с укреплением гривни, эксперты высказали мнения касательно подобной политики регулирования цен, а также касательно того, завышены они или нет на украинских АЗС.