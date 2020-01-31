Транзит российского газа через Украину в Европу подорожал на 2% - СМИ

НАК "Нафтогаз Украины" повысил тариф на транзит российского газа в Европу, поэтому с 1 января "Газпром" должен платить украинской госкомпании на 2% больше, чем в прошом году. Об этом передает РБК.

Сообщается, что такие данные содержит проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом" на ближайшие пять лет. По данным СМИ, эти условия сохранились в подписанном компаниями варианте. Так, транзит российского газа через Украину в Европу может обойтись более чем в 7 млрд долларов за пять лет. Сообщается, что если РФ нужно будет поставить больше, чем оговорено в контракте, тариф может вырасти до 45%.

Добавим, что общий объем транзита газа на ближайшие пять лет составит 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в этом году и по 40 млрд куб. м - в последующих.

Ранее "Комментарии" рассказали, что в "Нафтогазе" сравнили новый контракт с договором 2009 года. Так, предыдущий договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" не имел обязательств типа "качай или плати". То есть, у российского "Газпрома" была возможность при правильной процедуре сократить транзит до нуля и при этом - не заплатить никаких денег. В "Нафтогазе" напомнили, что прошлая транзитная сделка имела такое обязательство - покупать не менее 40 млрд кубометров газа по цене, которая выше рыночной. Сейчас такого правила контракт не имеет.

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