Транзит российского газа через Украину в Европу подорожал на 2% - СМИ

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НАК "Нафтогаз Украины" повысил
тариф на транзит российского газа в Европу, поэтому с 1 января "Газпром" должен
платить украинской госкомпании на 2% больше, чем в прошом году. Об этом
передает РБК.
Сообщается, что такие данные
содержит проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом" на ближайшие пять
лет. По данным СМИ, эти условия сохранились в подписанном компаниями варианте. Так,
транзит российского газа через Украину в Европу может обойтись более чем в 7
млрд долларов за пять лет. Сообщается, что если РФ нужно будет поставить
больше, чем оговорено в контракте, тариф может вырасти до 45%.
Добавим, что общий объем
транзита газа на ближайшие пять лет составит 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в
этом году и по 40 млрд куб. м - в последующих.
Ранее "Комментарии"
рассказали, что в "Нафтогазе" сравнили новый контракт с договором 2009 года.
Так, предыдущий договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" не имел обязательств
типа "качай или плати". То есть, у российского "Газпрома" была
возможность при правильной процедуре сократить транзит до нуля и при этом - не
заплатить никаких денег. В "Нафтогазе" напомнили, что прошлая
транзитная сделка имела такое обязательство - покупать не менее 40 млрд
кубометров газа по цене, которая выше рыночной. Сейчас такого правила контракт
не имеет.
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