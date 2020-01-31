Снижение учетной ставки и спад промпроизводства: эксперты прокомментировали тенденции в финансово-экономическом секторе Украины

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Национальный банк
Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 13,5% до 11%. И прогнозирует к концу года
ее снижение до 7% – "благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в
стране". При этом происходит девальвация гривни и спад промышленного производства.
Эксперты охарактеризовали для издания "Комментарии" процессы, происходящие в
отечественном финансово-экономическом секторе.
"НБУ должен
заботиться не только о сокращении инфляции, но и о росте экономики"
Именно вследствие
чрезмерно жесткой монетарной политики НБУ мы получили падение промпроизводства,
считает экономический и политический эксперт Борис Кушнирук. Ведь при
укреплении гривни промышленники (особенно экспортники) получали меньше средств,
а потому не просто не наращивали, а даже сокращали выпуск продукции. Так что
девальвация гривни в последние недели, это – последствия критики касательно
политики НБУ со стороны бизнеса, промышленников экспертной среды, уверен
Кушнирук.
"К заявлениям
Нацбанка, что в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% (с 9,8%
в 2018 году), став самой низкой за последние шесть лет, я отношусь критично, –
говорит эксперт. – И дело не только в сомнениях касательно расчетов. Я считаю
некорректным в принципе привязываться в Украине к индексу потребительских цен.
Это в США, где 60% ВПП формируется благодаря сфере потребления, такой индекс
имеет смысл. У нас же значительна часть ВВП формирует за счет сырьевого
эксперта. И при такой ситуации ориентироваться на потребительскую инфляцию –
некорректно".
По словам Кушнирука,
НБУ должен заботиться не только о сокращении инфляции, но и о росте экономики.
"У нас же Нацбанк
фактически убивает экономику, сокращая ее кредитование, не давая
промышленности, бизнесу доступа к оборотным средствам, – отмечает экономист. –
Я, конечно, приветствую решение НБУ снизить учтенную ставку. Но подчеркиваю,
что она и сейчас – завышена. Важно, чтобы коммерческие банки получили стимул
для кредитования реального сектора экономики. А у бизнеса появилась возможность
идти в банк, где установлены нормальные процентные ставки".
"Решение НБУ снизить учетную
ставку правильное, хоть и запоздалое"
Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач считает решение НБУ снизить учетную ставку правильным, хоть и запоздалым.
"Вопрос не только в самом снижении учетной
ставки, но и в том, что поддержка экономического роста в стране должна
становиться заботой и Нацбанка, – уверен эксперт. – В прошлые годы регулятор
действовал в парадигме макрофинансовой стабильности и таргетирования инфляции.
О возобновлении кредитования в стране речи не было. Теперь же – есть, как и
шанс снижения учетной ставки до 7-8% в течение 2020 года".
Спад промышленного
производства, по мнению Андрея Длигача, вызван не столько укреплением гривни в
конце прошлого года, сколько мировой конъюнктурой.
"Украина стремительно
проигрывает рынки Африки, Ближнего Востока, Азии – как по сырьевым продуктам,
так и по промышленным и потребительским товарам. И заботой правительства и
президента должны стать внешнеэкономические отношения в разных векторах", –
резюмирует экономист.
"Размер учетной
ставки до сих пор не соответствует макроэкономической ситуации"
Директор Института
социально-экономической трансформации, эксперт в Экономической экспертной
платформе Илья Несходовский называет решение НБУ о снижении учетной ставки на
2,5% правильным. Но подчеркивает, что сам размер учетной ставки до сих пор не
соответствует макроэкономической ситуации.
"В частности, индекс
инфляции за последний месяц составил 4,1%, что находится в нижней границе
коридора инфляционного таргета (таргетирование
инфляции – режим денежно-кредитной политики, конечная цель которого – ценовая
стабильность; Нацбанк посредством процентной политики предпринимает меры по ее
обеспечению и несет ответственность за результаты своей политики – прим. ред.),
установленного НБУ. Однако есть все основания ожидать, что в январе 2020 года
инфляция составит еще меньший показатель, – делится эксперт. – Это, в
совокупности с падением промышленного производства на 7,5% в декабре-2019,
свидетельствует, что жесткая монетарная политика НБУ имела существенный
негативный эффект. И теперь сам регулятор вынужден принять быстрые меры, чтобы
изменить эти тенденции".
Илья Несходовский
напоминает, что учетная ставка является основой для определения ставки по
депозитным сертификатам, с помощью которых НБУ регулирует ликвидность банков.
"Высокая ставка по этим инструментам приводит к оттоку средств с рынка кредитования для юридических лиц и с рынка операций с государственными ценными бумагами, – продолжает эксперт. – Общая сумма вложений в эти инструменты составила 176 млрд грн (почти 8 млрд долларов). Эти деньги не работают на экономику, а приводят к получению банками эмиссионного дохода от НБУ. Это негативный фактор и создает угрозы для макроэкономической стабильности. Снижение учетной ставки в краткосрочной перспективе (2-3 месяца) приведет к уменьшению ставок по депозитам на 2-3%, а также в течение 6-9 месяцев приведет и к уменьшению кредитных ставок".
Ранее "Комментарии"
писали, что Национальный банк снизил учетную ставку до 11%.
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