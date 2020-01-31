Снижение учетной ставки и спад промпроизводства: эксперты прокомментировали тенденции в финансово-экономическом секторе Украины

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 13,5% до 11%. И прогнозирует к концу года ее снижение до 7% – "благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране". При этом происходит девальвация гривни и спад промышленного производства. Эксперты охарактеризовали для издания "Комментарии" процессы, происходящие в отечественном финансово-экономическом секторе.

"НБУ должен заботиться не только о сокращении инфляции, но и о росте экономики"

Именно вследствие чрезмерно жесткой монетарной политики НБУ мы получили падение промпроизводства, считает экономический и политический эксперт Борис Кушнирук. Ведь при укреплении гривни промышленники (особенно экспортники) получали меньше средств, а потому не просто не наращивали, а даже сокращали выпуск продукции. Так что девальвация гривни в последние недели, это – последствия критики касательно политики НБУ со стороны бизнеса, промышленников экспертной среды, уверен Кушнирук.

"К заявлениям Нацбанка, что в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% (с 9,8% в 2018 году), став самой низкой за последние шесть лет, я отношусь критично, – говорит эксперт. – И дело не только в сомнениях касательно расчетов. Я считаю некорректным в принципе привязываться в Украине к индексу потребительских цен. Это в США, где 60% ВПП формируется благодаря сфере потребления, такой индекс имеет смысл. У нас же значительна часть ВВП формирует за счет сырьевого эксперта. И при такой ситуации ориентироваться на потребительскую инфляцию – некорректно".

По словам Кушнирука, НБУ должен заботиться не только о сокращении инфляции, но и о росте экономики.

"У нас же Нацбанк фактически убивает экономику, сокращая ее кредитование, не давая промышленности, бизнесу доступа к оборотным средствам, – отмечает экономист. – Я, конечно, приветствую решение НБУ снизить учтенную ставку. Но подчеркиваю, что она и сейчас – завышена. Важно, чтобы коммерческие банки получили стимул для кредитования реального сектора экономики. А у бизнеса появилась возможность идти в банк, где установлены нормальные процентные ставки".

"Решение НБУ снизить учетную ставку правильное, хоть и запоздалое"

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач считает решение НБУ снизить учетную ставку правильным, хоть и запоздалым.

"Вопрос не только в самом снижении учетной ставки, но и в том, что поддержка экономического роста в стране должна становиться заботой и Нацбанка, – уверен эксперт. – В прошлые годы регулятор действовал в парадигме макрофинансовой стабильности и таргетирования инфляции. О возобновлении кредитования в стране речи не было. Теперь же – есть, как и шанс снижения учетной ставки до 7-8% в течение 2020 года".

Спад промышленного производства, по мнению Андрея Длигача, вызван не столько укреплением гривни в конце прошлого года, сколько мировой конъюнктурой.

"Украина стремительно проигрывает рынки Африки, Ближнего Востока, Азии – как по сырьевым продуктам, так и по промышленным и потребительским товарам. И заботой правительства и президента должны стать внешнеэкономические отношения в разных векторах", – резюмирует экономист.

"Размер учетной ставки до сих пор не соответствует макроэкономической ситуации"

Директор Института социально-экономической трансформации, эксперт в Экономической экспертной платформе Илья Несходовский называет решение НБУ о снижении учетной ставки на 2,5% правильным. Но подчеркивает, что сам размер учетной ставки до сих пор не соответствует макроэкономической ситуации.

"В частности, индекс инфляции за последний месяц составил 4,1%, что находится в нижней границе коридора инфляционного таргета (таргетирование инфляции – режим денежно-кредитной политики, конечная цель которого – ценовая стабильность; Нацбанк посредством процентной политики предпринимает меры по ее обеспечению и несет ответственность за результаты своей политики – прим. ред.), установленного НБУ. Однако есть все основания ожидать, что в январе 2020 года инфляция составит еще меньший показатель, – делится эксперт. – Это, в совокупности с падением промышленного производства на 7,5% в декабре-2019, свидетельствует, что жесткая монетарная политика НБУ имела существенный негативный эффект. И теперь сам регулятор вынужден принять быстрые меры, чтобы изменить эти тенденции".

Илья Несходовский напоминает, что учетная ставка является основой для определения ставки по депозитным сертификатам, с помощью которых НБУ регулирует ликвидность банков.

"Высокая ставка по этим инструментам приводит к оттоку средств с рынка кредитования для юридических лиц и с рынка операций с государственными ценными бумагами, – продолжает эксперт. – Общая сумма вложений в эти инструменты составила 176 млрд грн (почти 8 млрд долларов). Эти деньги не работают на экономику, а приводят к получению банками эмиссионного дохода от НБУ. Это негативный фактор и создает угрозы для макроэкономической стабильности. Снижение учетной ставки в краткосрочной перспективе (2-3 месяца) приведет к уменьшению ставок по депозитам на 2-3%, а также в течение 6-9 месяцев приведет и к уменьшению кредитных ставок".

Ранее "Комментарии" писали, что Национальный банк снизил учетную ставку до 11%.

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