Госбюджет в январе недополучил 13,8 млрд грн – Министерство финансов

В этом месяца государственный бюджет страны недополучил доходов на сумму 13,8 млрд грн. О выполнении государственного бюджета отчиталось Министерство финансов Украины.

Так, по данным Государственной казначейской службы Украины, в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше планируемых. Среди причин недовыполнения доходов указано изменение макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года. Речь идет о укрепившемся обменном курсе гривны, меньшем объеме импорта и более низких ценах на газ.

В частности доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС) были на 5,9 млрд грн ниже по ряду факторов. Так, поступления от акциза с произведенных в Украине товаров были меньше на 2,2 млрд грн, от рентных платежей – на 2,4 млрд грн, а также недопоступления от НДФЛ составили 0,24 млрд грн, а поступления от НДС с учетом возмещения - были на 2,5 млрд грн ниже плана.

Напомним, Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 13,5% до 11%. И прогнозирует к концу года ее снижение до 7% – "благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране". При этом происходит девальвация гривны и спад промышленного производства. Эксперты охарактеризовали для издания "Комментарии" процессы, происходящие в отечественном финансово-экономическом секторе.

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