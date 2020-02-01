Госбюджет в январе недополучил 13,8 млрд грн – Министерство финансов

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 971.53
ETH/USD
171.33
LTC/USD
58.18
USD/UAH
24.4
EUR/UAH
26.8
RUB/UAH
0.36
В этом
месяца государственный бюджет страны недополучил доходов на сумму 13,8 млрд грн. О
выполнении государственного бюджета отчиталось Министерство финансов Украины.
Так, по данным Государственной казначейской службы Украины, в январе доходы общего фонда
государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше
планируемых. Среди причин недовыполнения доходов указано изменение макроэкономических
показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года. Речь идет
о укрепившемся обменном курсе гривны, меньшем объеме импорта и более низких ценах на газ.
В частности доходы
общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов (с учетом сумм
возмещенного НДС) были на 5,9 млрд грн ниже по ряду факторов. Так, поступления
от акциза с произведенных в Украине товаров были меньше на 2,2 млрд грн, от рентных платежей – на 2,4 млрд грн, а также недопоступления
от НДФЛ составили 0,24 млрд грн, а поступления от НДС с учетом
возмещения - были на 2,5 млрд грн ниже плана.
Напомним,
Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 13,5% до 11%. И прогнозирует к
концу года ее снижение до 7% – "благодаря быстрому улучшению
макроэкономической ситуации в стране". При этом происходит девальвация
гривны и спад промышленного производства. Эксперты охарактеризовали для издания
"Комментарии" процессы, происходящие в отечественном финансово-экономическом секторе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости