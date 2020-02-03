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В Украине на треть выросли продажи новых авто

Специалисты назвали самую популярную в Украине марку автомобиля

сегодня, 14:47
Автор:

• Сергей Медведев

В Украине на треть выросли продажи новых авто

В первый месяц 2020 года продажи новых автомобилей в Украине увеличились на 35% по сравнению с прошлым годдом и составили 7,1 тыс. штук. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Так, лидером по популярности в январе стали автомобили  Toyota, - их зарегистрировано 1207 единиц. Наиболее популярная марка прошлого года — автомобили  Renault опустились на вторую позицию рейтинга. Их было продано 1055 штук.

Свое третье место в рейтинге сохранил автопроизводитель  Nissan — их зарегистрировали 529. На четвертом месте чешская  Skoda, которая смогла увеличить продажи на 37% (466 автомобилей).

Корейских KIA было продано на 12%, чем в январе 2019 года — их реализовано 436шт. Также в топ-10 продаж января вошли Hyundai – 362 шт. (+8%); Volkswagen – 323 шт. (+18%); Merctdes-Benz – 269 шт. (+84%); Peugeot – 264 шт. (+144%); Mitsubishi – 235 шт. (+33%).

По итогам января самым востребованным автомобилем на рынке новых легковых машин стал кроссовер Toyota RAV4 – 513 продаж.

Как сообщал портал "Комментарии", владельцам элитных автомобилей придется заплатить 25 тыс. грн налога.


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Источник: http://ukrautoprom.com.ua/ru/na-sichnevomu-rinku-legkovix-avto-zrostannya-i-novij-lider
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