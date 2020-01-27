Налог на роскошь: владельцы люксовых авто будут платить по 25 тыс грн

Владельцы люксовых автомобилей в Украине будут платить транспортный налог. Об этом информирует на своей странице в Facebook Государственная налоговая служба Украины.

Так, в этом году транспортный налог предусмотрен на автомобили с 2015 года выпуска (включительно), среднерыночная стоимость которых составляет более 1 771 125 грн. Как отметили в Государственной налоговой службе, в 2020 году расходы ждут обладателей 172 машин. Среди них такие марки автомобилей: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mclaren, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, RezvaniBeast, Rolls-Royce, Tesla, Toyota.

Стоимость ставки налога на год составляет 25 тыс грн. А сроками уплаты определены 60 дней со дня вручения решения или сообщения.

Ранее изданию "Комментарии" стало известно, какие марки пользуются популярностью у украинцев на рынке легковых авто. Так, по итогам продаж легковых автомобилей в 2019 году, украинцы чаще всего выбирали такие автокомпании как Renault, Toyota и Kia.

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