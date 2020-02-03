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В Нацбанке подсчитали иностранные инвестиции в Украину

Иностранные инвестиции выросли по сравнению с предыдущим годом

сегодня, 17:14
Автор:

• Сергей Медведев

В Нацбанке подсчитали иностранные инвестиции в Украину

Иностранные инвесторы наращивают объемы вкладов в украинскую экономику. Об этом сообщили в Нацбанке Украины.

Так, согласно информации регулятора, за 2019 год иностранцы инвестировали в Украину 2,5 млрд долларов, что на 100 млн больше, чем в 2018 году. Отмечается, что в реальный сектор направили 75% средств.

"Без учета операций, связанных с перепродажей Vodafone Украина, чистый приток оценен в 2,9 млрд долл. США. Чистый приток в реальный сектор составлял 2,3 млрд долл. США, что в 1,7 раза превышает уровень 2018-го (1,4 млрд долл. США)", - добавили в НБУ.

Уточняется, что перепродажа  Vodafone Украины попала в платежный баланс как инвестиции из Украины в силу особенностей соглашения.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Экономическом форуме в Давосе рассказал, что украинская власть готовит для международных инвесторов, которые будут вкладывать деньги в нашу страну.


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Источник: https://bank.gov.ua/
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