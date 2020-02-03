Украинский госбанк выдал первый «доступный кредит» на развитие бизнеса

Один из государственных банков в Украине выдал первый кредит в рамках программы "Доступные кредиты под 5-7-9%". Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Премьер написал, что молодой предприниматель из Винницы получил кредит в размере 1,5 млн грн. на срок до 5 лет под 7% годовых, который он направит на развитие сети собственных продуктовых магазинов. Гончарук уточнил, что предприниматель закупит оборудование для супермаркета площадью 903 кв. м.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте государственной программы "возвращайся и оставайся": тем, кто хочет вернуться в Украину, предлагаются кредиты для собственного дела со ставками в 5%, 7% и 9%. Эксперты, в свою очередь, оценили эту инициативу.

Также мы писали, что Нацбанк, согласно закону о защите прав потребителей финансовых услуг, будет требовать от банков изменить информацию о своих услугах на сайтах. В НБУ отметили, что банки должны будут раскрыть полную и актуальную информацию об условиях предоставления услуги, ее стоимости, включая комиссии и платежи за дополнительные услуги, условия досрочного возврата кредита, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и т.д.

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