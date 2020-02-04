Тарифы на оккупированном Донбассе: эксперты рассказали, почему все дорожает

В оккупированном Донецке цена проезда в троллейбусах, трамваях и муниципальных автобусах с 1 февраля повысилась в два раза (до 6 рублей). Также повышаются тарифы на электроэнергию. Издание "Комментарии" обратилось к экспертам с просьбой пояснить, с чем связаны эти тенденции.



Тарифы на оккупированном Донбассе: обнищание будет продолжаться

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний уверен, что обнищание людей в так называемой "ДНР" продолжается и будет продолжаться.

"Сразу после новогодних праздников оккупационная власть заявила о повышении цен на проезд в общественном транспорте Донецка, что бурно обсуждалось в социальных сетях местными жителями. Главарь "ДНР" Денис Пушилин анонсировал повышение стоимости проезда в трамваях и других видах транспорта вдвое. Причиной, как объяснил ставленник Москвы, стала крайняя необходимость поднять зарплаты работникам в общественном транспорте, которые получают зарплату эквивалентную примерно 2000 украинских гривен", – рассказывает эксперт.

Кроме того, отмечает Подорожний, жителей оккупированного Донецка ожидает и дальнейший рост цен на коммунальные услуги, частичное повышение на которые уже произошло в сентябре 2019 года (были повышены тарифы на холодную воду и вывоз мусора).

"Вся социально-экономическая политика на оккупированных территориях, была элементом пропаганды Кремля. Ведь более низкие тарифы на коммунальные услуги и цены на общественный транспорт должны были обеспечивать террористам фон, на котором они могли критиковать жизнь в Украине, – подчеркивает политтехнолог. – Однако в последнее время ситуация на оккупированных территориях ухудшилась. Соответственно, вслед за вынужденным повышением тарифов поднимутся цены на продукты питания и лекарства, ведь законы экономики никто не отменял. Даже если этим будет нанесен урон пропаганде, при помощи которой московским ставленникам удается удерживать власть".

Тарифы на оккупированном Донбассе: все приходить в упадок

По словам аналитика Украинского независимого центра политических исследований, представителя Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлии Тищенко, общая тактика РФ по отношению к ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – временно неподконтрольная украинским властям часть Донбасса) сегодня – уменьшение сумм, выделяемых на их содержание.

"Об этом, к примеру, говорит замена кремлевского куратора ОРДЛО. Вместо Владислава Суркова приходит Дмитрий Козак, которой ассоциируется именно с экономическими вопросами, подвязанными с политическим регулированием. Он уделяет большое внимание финансовым моментам, – подчеркивает Юлия Тищенко. – А с финансами на оккупированных территориях – беда. Там наблюдается катастрофическое ухудшение экономической ситуации".

Даже несмотря на то, что РФ поставляет в ОРДЛО энергетические ресурсы по минимальным расценкам, предприятия приходят в упадок, трудоспособное населения покидает оккупированные территории.

"Происходит что-то вроде политики относительно непризнанного Приднестровья, где энергетические ресурсы, предоставляемые со стороны РФ, стоят гораздо меньше, чем для Молдовы. Но это не спасает. Долги накапливаются, соответствующие вызовы накапливаются. И, скорее всего, как и там, для ОРДЛО ситуация будет меняться в худшую для граждан сторону, так как платить им придется все больше и больше", – прогнозирует аналитик.

Тарифы на оккупированном Донбассе: уменьшение финансовой поддержки

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что президент РФ Владимир Путин устал от ОРДЛО. И ищет выход из ситуации, в том числе путем уменьшения финансовой поддержки квазиобразований.

"Какое-то время ОРДЛО "спонсировал" ряд российских олигархов. Да и не только российских. Тот же беглый украинский олигарх Курченко в определенный момент там развил бурную деятельность. Но "потоки" мельчали, делить уже особо нечего. И давать на поддержку так называемых "ДНР" и "ЛНР" стали все меньше. Совсем прекратить финансирование нельзя, иначе боевики (так называемая "народная милиция") разбегутся или начнут кричать: "Слава Украине!". Так что денежки какие-то Россия дает. Но поток их значительно сократился", – подчеркивает Охрименко.

А самим "республикам" жить не на что, отмечает эксперт: реальной экономики нет, налогов нет, профессионалов нет.

"Зато есть много воровства и "крышевания". Проблемы нарастают. Предприятия останавливаются, инфраструктура разваливается, люди разбегаются. Приходится как-то выкручиваться. В том числе путем поднятия тарифов", – поясняет экономист.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Владимир Зеленский 31 января после встречи с главой Госдепа США Майком Помпео заявил, что надеется на более активную роль Штатов в урегулировании конфликта на Донбассе и в деоккупации Крыма. В частности, призвал назначить отдельное должностное лицо из Госдепартамента США (типа спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера, который оставил этот пост). Во время визита Помпео в Беларусь 1 февраля также поднималась тема участия США в урегулировании ситуации на Донбассе. Эксперты рассказали, стоит ли ждать активизации США на "донбасском направлении", а также – каким образом это может произойти.

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