"Заграница нам поможет": эксперты оценили роль США в деоккупации Донбасса

Президент Владимир Зеленский 31 января после встречи с главой Госдепа США Майком Помпео заявил, что надеется на более активную роль Штатов в урегулировании конфликта на Донбассе и в деоккупации Крыма. В частности, призвал назначить отдельное должностное лицо из Госдепартамента США (типа спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера, который оставил этот пост). Во время визита Помпео в Беларусь 1 февраля также поднималась тема участия США в урегулировании ситуации на Донбассе.



"Нужно менять формат переговоров"

Председатель правления в Центре стратегических исследований Павел Жовниренко сомневается, что при президентстве Дональда Трампа будет назначен новый спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины.

"Но даже если это случится, мы не увидим удовлетворяющего Украину результата. Результат – это возвращение к статусу кво на 20 февраля 2014 года – деоккупация Крыма и части Донбасса, – подчеркивает эксперт. – Ведь даже если назначат спецпредставителя, он будет вести консультации или переговоры в рамках существующих форматов (минского и нормандского), а это ни к чему не приведет. Указанные форматы учитывают лишь вопрос Донбасса. Про Крым там – ни слова".

И даже в таком виде, отмечает Жовниренко, переговоры пока мало к чему приводят.

"Обмена всех на всех нет, разведения сил и средств по всей линии разграничения нет, обстрелов, погибших и раненых в последнее время стало больше. И ситуация не улучшится – и не решится, пока мы не изменим формат переговоров", – уверен председатель правления ЦСИ.

По словам Жовниренко, оптимальным был бы формат участников Будапештского меморандума, в рамках которого РФ, США и Великобритания гарантировали Украине территориальную целостность в обмен на отказ нашей страны от ядерного оружия. В итоге РФ сама нарушила нашу территориальную целостность, а США и Великобритания никак этому не помешали.

"К сожалению, при президенте Трампе мы вряд ли сможем убедить США обеспечить реализацию Будапештского формата. Хуже всего, что и украинские власти не настаивают на переформатировании переговорного процесса", – резюмирует эксперт.

"США возьмут паузу"

Кризисный управляющий, эксперт по вопросам ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – временно оккупированная часть Донбасса) Руслан Рыгованов обращает внимание на то, что США на сегодня больше заняты предвыборными играми (осенью там – выборы президента) и вопросом процедуры импичмента Трампа, нежели иными вопросами.

"Украина – токсична по сути из-за "дела Байдена" ("Бурисма"). Кроме того, отдельные представители Госдепа, также фигурируют в документах. Поэтому ни одно официальное лицо американского политикума, не примет предложения выступать в "скользком" вопросе разрешения конфликта на востоке нашей страны", – уверен Рыгованов.

Он также считает, что необходимо учитывать ситуацию с Брекзитом в развитии, т.е. – формирование Новой Европы и отдельно Английского мира.

"В данной ситуации США будет брать паузу, пока "корона" не решит полностью взаимоотношения, прежде всего с Францией и Германией (и пока новый ЕС не решит свои отношения с РФ), – говорит Рыгованов. – По совокупности нужно учитывать и переформатирование НАТО, и участие Альянса в ситуации на Ближнем востоке, особенно в контексте Турции, набирающей влияние регионального лидера. Ну и "вишенка на тортик" – никто не понимает, как будет развиваться ситуация с "коронавирусом". Исходя из приоритетности задач для США, назначения отдельного лица "по Украине" с широкими полномочиями типа Курта Волкера ожидать не приходится".

Риторика же Штатов касательно поддержки Украины не изменится, уверен эксперт.

"При этом доверия к нашим парламенту и правительству у американского истеблишмента нет, так что риторика останется лишь риторикой, – поясняет Рыгованов. – А выделение тех или иных средств Украине будет при условии покупки американского "продукта", в том числе военного… Без права применения".

"Украина одна противостоит РФ"

Эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия призывает не рассчитывать на помощь Штатов в конфликте Украины с Россией.

"Теплые слова, произнесенные Помпео в Киеве, основываются на двух вещах: банальной вежливости (дипломатическом красноречии) и необходимости реабилитироваться с ситуацией, когда Помпео сказал, что американцы незаинтересованы в разбирательстве в ситуации в Украине. Сказано было сгоряча, но это – правда", – считает Джанашия.

Эксперт призывает Украину осознать, что в данной ситуации она одна стоит против РФ.

"Наш менталитет – надеяться, что кто-то придет и за нас всё решит. Но это – бессмысленные мечты, – уверен Джанашия. – Сделала ли Германия или Франция, входящие в "нормандскую четверку", что-то реальное, чтобы чем-то нам помочь? Нет. Помогло ли нам присутствие ОБСЕ на передовой? Нет. Вот и весь ответ".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время встречи госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД Вадимом Пристайко, американский чиновник заверил, что Вашингтон продолжит занимать сторону Украины в вопросах противостояния российской агрессии.

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