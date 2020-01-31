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Помпео гарантирует Украине поддержку Вашингтона в условиях российской агрессии

Майк Помпео обсудил с главой МИД Пристайко вопросы политического и военного сотрудничества

сегодня, 12:29
Автор:

• Екатерина Белоброва

Во время встречи госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД Вадимом Пристайко, американский чиновник заверил, что Вашингтон продолжит занимать сторону Украины в вопросах противостояния российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Помпео в ходе переговоров заверил в полной поддержке Украины Соединенными Штатами в деле прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме", - указано в сообщении.

В этом контексте Вадим Пристайко выразил глубокую благодарность Администрации и Конгресса США за системную поддержку и расширение практической помощи Украине. Он подчеркнул, что Украина является партнером США в деле поддержания международной безопасности и заинтересована в привлечении стратегических американских инвестиций в военно-технической, энергетической и других отраслях.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал о визите Майка Помпео в Украину для проведения ряда встреч на высоком уровне.


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Источник: https://mfa.gov.ua/news/ministr-zakordonnih-sprav-ukrayini-vadim-pristajko-proviv-peregovori-z-derzhavnim-sekretarem-ssha-majklom-pompeo
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