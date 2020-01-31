В Киеве началась встреча госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел Вадима Пристайко

В Украину вчера, 30 января, прилетел государственный секретарь США Майк Помпео. Сегодня в 9:30 американский гость встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Так, в ходе рабочей встречи госсекретарь США и министр иностранных дел Украины должны обсудить вопросы политического сотрудничества по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, планируется обсудить вопросы обороноспособности и продвижения внутренних реформ в нашей стране. Они также коснутся темы развития экономического и инвестиционного сотрудничества.

Отметим, что после того, к в здание МИДа Украины прибыл Помпео и Пристайко, прессу попросили удалиться из помещения, где планировалось проводить переговоры.

Ранее портал "Комментарии" писал, , что визит Майка Помпео в Украину будет частью его турне в Великобританию, и в страны Восточной Европы и Центральной Азии, которое было запланировано еще на начало января. Но события на Ближнем Востоке заставили тогда перенести визит.

"В Киеве Помпео проведет встречи с руководством Украины, представителями бизнеса. Привезет ли он приглашение Владимиру Зеленскому посетить Белый дом? Сильно в этом сомневаюсь, поскольку в нынешней ситуации визит президента Украины в Вашингтон вряд ли на руку Дональду Трампу. Продемонстрирует ли поддержку Штатами Украины? Безусловно, поскольку это в интересах США", – рассказывают эксперты.



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