Майк Помпео прибыл в Украину

Государственный секретарь США Майк Помпео прилетел в Украину с официальным визитом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Известно, что завтра, 31 января, Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Госсекретарь США также примет участие в церемонии возложения венков в Михайловском соборе в честь погибших на Донбассе, а также встретится с лидерами религиозных, общественных и деловых кругов.

Ранее "Комментарии" писали, что Майк Помпео посетит Украину в рамках запланированных на конец января-начало февраля визитов в Великобританию (29 января), Украину (30 января), Беларусь (1 февраля), Казахстан (1 февраля) и Узбекистан (2-3 февраля).

Кроме того, мы писали, что турне Майка Помпео по Европе и Центральной Азии планировалось в первой половине января. Киев он должен был посетить 3 января. Однако поездки пришлось отменить из-за ракетной атаки Ирана на американские военные базы в Ираке.



Ранее Майкл Помпео заявил, что Государственный департамент США продолжит оказывать Украине помощь в борьбе с коррупцией. Он также заявил, что гордится предоставлением Украине летального вооружения.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!