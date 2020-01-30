Майк Помпео прибыл в Украину

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Государственный
секретарь США Майк Помпео прилетел в Украину с официальным визитом. Об этом он
сообщил на своей странице в Twitter.
Известно, что завтра,
31 января, Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским,
министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем
Загороднюком. Госсекретарь США
также примет участие в церемонии возложения венков в Михайловском соборе в
честь погибших на Донбассе, а также встретится с лидерами религиозных,
общественных и деловых кругов.
Ранее "Комментарии" писали, что Майк Помпео посетит Украину в рамках запланированных на конец января-начало февраля визитов в Великобританию (29 января), Украину (30 января), Беларусь (1 февраля), Казахстан (1 февраля) и Узбекистан (2-3 февраля).
Кроме того, мы писали,
что турне Майка Помпео по Европе и Центральной Азии планировалось
в первой половине января. Киев он должен был посетить 3 января.
Однако поездки пришлось отменить из-за ракетной атаки Ирана на американские
военные базы в Ираке.
Ранее Майкл Помпео
заявил, что Государственный департамент США продолжит
оказывать Украине помощь в борьбе с коррупцией. Он также заявил,
что гордится
предоставлением Украине летального вооружения.
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