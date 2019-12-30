Помпео приедет в Украину подтвердить приоритеты США

Государственный секретарь Майк Помпео в начале января 2020 года посетит с визитом Украину.



"С нетерпением жду поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США по всей Европе и Центральной Азии", - написал Помпео в своем Twitter.





Отметим, ранее помощник президента Андрей Ермак сообщил о запланированной встрече Владимира Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео в начале января следующего года.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее Майк Помпео заявил, что Государственный департамент США продолжит оказывать Украине помощь в борьбе с коррупцией. Он также заявил, что гордится предоставлением Украине летального вооружения.



"Президент Трамп не раз и не два, а три раза предоставил Украине средства, которыми они могут защитить себя от российской агрессии в Донбассе. Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл - для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины", - сказал он.



Во время визита в Германию Майк Помпео обсудил вопрос предоставления помощи Украине с вице-канцлером и министром финансов ФРГ Олафом Шольцем.

