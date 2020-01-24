В Госдепартаменте США подтвердили, что Помпео посетит Украину 30 января

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Государственный
секретарь США Майкл Помпео 30 января приедет в Киев. Об этом сообщает сайт
Госдепа.
В
рамках визита в Украину Майкл Помпео встретится с президентом Владимиром
Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем
Загороднюком. Сообщается, что таким образом Помпео подчеркнет поддержку суверенитета
и территориальной целостности Украины со стороны США.
Кроме
того, госсекретарь США также примет участие в церемонии возложения венков в
Михайловском соборе в честь погибших на Донбассе, а также встретится с лидерами
религиозных, общественных и деловых кругов.
Майкл
Помпео посетит Украину в рамках запланированных на конец января-начало февраля
визитов в Великобританию (29 января), Украину (30 января), Беларусь (1 февраля),
Казахстан (1 февраля) и Узбекистан (2-3 февраля).
Ранее "Комментарии" писали, что турне Майка
Помпео по Европе и Центральной Азии планировалось в первой
половине января. Киев он должен был посетить 3 января. Однако поездки
пришлось отменить из-за ракетной атаки Ирана на американские военные базы в
Ираке.
Ранее Майкл Помпео заявил, что Государственный
департамент США продолжит оказывать Украине
помощь в борьбе с коррупцией. Он также заявил, что гордится предоставлением
Украине летального вооружения.
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