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В Госдепартаменте США подтвердили, что Помпео посетит Украину 30 января

Майкл Помпео в Украине проведет встречи с Зеленским, Пристайко и Загороднюком

24 января 2020, 19:51
Автор:

• Татьяна Веремеева

Государственный секретарь США Майкл Помпео 30 января приедет в Киев. Об этом сообщает сайт Госдепа.

В рамках визита в Украину Майкл Помпео встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Сообщается, что таким образом Помпео подчеркнет поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.

Кроме того, госсекретарь США также примет участие в церемонии возложения венков в Михайловском соборе в честь погибших на Донбассе, а также встретится с лидерами религиозных, общественных и деловых кругов.

Майкл Помпео посетит Украину в рамках запланированных на конец января-начало февраля визитов в Великобританию (29 января), Украину (30 января), Беларусь (1 февраля), Казахстан (1 февраля) и Узбекистан (2-3 февраля).

Ранее "Комментарии" писали, что турне Майка Помпео по Европе и Центральной Азии планировалось в первой половине января. Киев он должен был посетить 3 января. Однако поездки пришлось отменить из-за ракетной атаки Ирана на американские военные базы в Ираке.

Ранее Майкл Помпео заявил, что Государственный департамент США продолжит оказывать Украине помощь в борьбе с коррупцией. Он также заявил, что гордится предоставлением Украине летального вооружения.


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Источник: https://www.state.gov/secretary-pompeos-travel-to-the-uk-ukraine-belarus-kazakhstan-and-uzbekistan/
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