Рекордный рост акций Tesla сделал Илона Маска богаче на 13,5 млрд долларов

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 404,58
ETH/USD
191,59
LTC/USD
71,27
USD/UAH
24,95
EUR/UAH
27,65
RUB/UAH
0,39
Благодаря
быстрому росту акций Tesla Илон Маск в этом году увеличил свое состояние
больше, чем кто-либо другой. Об этом пишет Business
Insider.
Акции производителя электромобилей взлетели более чем на 80% с
начала января, увеличив чистый капитал своего соучредителя и генерального
директора на 13,5 млрд долл., по данным Bloomberg — это самый большой прирост, чем
у кого-либо другого в индексе Bloomberg Billionaires Index .
Маск, который владеет около 20% Tesla и большей частью акций
SpaceX, уже перескочил с 35-го места в списке самых богатых людей в мире на 22
место, сообщает Bloomberg. Он обошел бывшую жену руководителя Amazon Джеффа
Безоса, Маккензи, а также сооснователя Nike Фила Найта и магната казино Шелдона
Адельсона.
Рыночная капитализация Tesla недавно превысила 100 млрд долл. Во
вторник акции стартапа подорожали еще на 20% - до 780 долл. за акцию, увеличив
свою рыночную капитализацию до более чем 140 млрд долл.
Если рыночная капитализация Tesla вырастет по меньшей мере до 650
млрд долл. и удержится на этом уровне, а Tesla увеличит свой годовой доход до 175
млрд долл., прибыль Маска превысит все
ожидания.
Ранее "Комментарии" писали, что выручка
компании Tesla в четвертом квартале 2019 года показала, что производитель
электромобилей получил 7,38 млрд долл. дохода, превысив ожидания Уолл-Стрит.
Результаты, которые были подробно описаны в обновленном письме, опубликованы в
среду, 29 января.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости