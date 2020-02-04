Рекордный рост акций Tesla сделал Илона Маска богаче на 13,5 млрд долларов

Благодаря быстрому росту акций Tesla Илон Маск в этом году увеличил свое состояние больше, чем кто-либо другой. Об этом пишет Business Insider.



Акции производителя электромобилей взлетели более чем на 80% с начала января, увеличив чистый капитал своего соучредителя и генерального директора на 13,5 млрд долл., по данным Bloomberg — это самый большой прирост, чем у кого-либо другого в индексе Bloomberg Billionaires Index .

Маск, который владеет около 20% Tesla и большей частью акций SpaceX, уже перескочил с 35-го места в списке самых богатых людей в мире на 22 место, сообщает Bloomberg. Он обошел бывшую жену руководителя Amazon Джеффа Безоса, Маккензи, а также сооснователя Nike Фила Найта и магната казино Шелдона Адельсона.

Рыночная капитализация Tesla недавно превысила 100 млрд долл. Во вторник акции стартапа подорожали еще на 20% - до 780 долл. за акцию, увеличив свою рыночную капитализацию до более чем 140 млрд долл.

Если рыночная капитализация Tesla вырастет по меньшей мере до 650 млрд долл. и удержится на этом уровне, а Tesla увеличит свой годовой доход до 175 млрд долл., прибыль Маска превысит все ожидания.

Ранее "Комментарии" писали, что выручка компании Tesla в четвертом квартале 2019 года показала, что производитель электромобилей получил 7,38 млрд долл. дохода, превысив ожидания Уолл-Стрит. Результаты, которые были подробно описаны в обновленном письме, опубликованы в среду, 29 января.

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