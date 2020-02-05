«Доступные кредиты» для бизнеса: эксперты оценили идею расширения программы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах по возможному расширению Программы финансовой государственной поддержки малого и среднего предпринимательства "Доступные кредиты 5-7-9%". Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения, насколько эффективной она может оказаться, а также какие еще программы поддержки бизнеса стоит запустить в Украине.



"Доступные кредиты" для бизнеса: верный путь

Преподаватель макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар обращает внимание, что правительство и Национальный банк Украины могли пойти по двум путям в этой программе. И выбрали верный.

"Неверным и губительным, с коррупционными рисками, был бы путь, когда выделенные два миллиарда распределяли бы чиновники по своим непрофессиональным критериям (и большинство этих кредитов гарантированно бы не возвращались), – говорит эксперт. – А правильным является вариант, когда кредиты брали бы на "свой риск" коммерческие банки, а бюджет только компенсировал бы "разницу процентных ставок" по ним. Тогда за счет левереджа (кредитного плеча) сумма выдаваемых кредитов мудьтипдиуировалась бы в 10 и более раз по отношению к "бюджетным затратам" на них. К счастью, пошли по второму пути".

По мнению Михаила Кухара, этот верный путь в условиях наметившейся легкой рецессии первого квартала 2020 года способен подхлестнуть деловую активность в микро- и малом бизнесе. И это даст нужный эффект.

"В той конфигурации, когда агентами этих кредитов стают коммерческие банки, я в эту программу начинаю верить. Мой прогноз осторожно-оптимистичный, – отмечает эксперт. – Правда, не мешало бы еще при этом осознать, что если президент инициирует меры по стимулированию развития самозанятого населения, то глава налогового комитета парламента Гетьманцев должен хотя бы на время прекратить "штамповать" новые нормы по повышению уровня налогов, расширению налогооблагаемой базы и повышению штрафов буквально на всё – для того же малого бизнеса. А то получается взаимокомпенсирующий эффект".

"Доступные кредиты" для бизнеса: оценка первых результатов

Директор юридической фирмы Crane IP Иван Никитченко уверен: перед тем, как расширять программу, надо посмотреть на результаты хотя бы первого этапа.

"Безусловно, программа окажет позитивное влияние и даст стимулы для роста экономики. Вопрос в том, будет ли объем программы достаточным для оказания заметного влияния на экономику, какой будет показатель невозврата этих кредитов и нецелевого использования средств. И главное, будет ли рост экономики качественным", – говорит эксперт.

Никитченко подчеркивает, что выдавать кредиты можно на открытие торговых точек (при том, что в Украине полно рынков и ларьков), а можно – на дефицитное производство качественных и инновационных продуктов.

"Программа "5-7-9" это только один из элементов, как увеличить сегмент малого и среднего бизнеса, помочь людям открыть свое небольшое дело. Но это не предприятия, и даже не средний бизнес. Это торговцы, небольшие производители хенд-мейд товаров, небольшие сервисные компании, – поясняет эксперт. – Это важный элемент экономики, но для 42 (или 37) миллионной страны невозможно создать успешную экономику только на одном этом элементе. Важны программы, которые потребуют больших затрат бюджета (через снижение налогов, а не прямых расходов) и качественно будут стимулировать рост экономики. Речь о развитии инновационных компаний, индустрий с высокой добавленной стоимостью, стимулировании экспорта".

"Доступные кредиты" для бизнеса: можно было и раньше

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат считает инициативу президента по поддержке малого и среднего бизнеса доступным кредитованием не просто своевременной, а даже запоздалой.

"После банковского кризиса 2014-2017 годов рынок кредитования находился в искусственно замороженном состоянии, – говорит эксперт. – Банки, набравшись плохих активов, установили очень жесткие условия для заемщиков. Компании в подавляющем большинстве случаев были не в состоянии выполнить такие требования. В свою очередь, Национальный банк, с целью подавления инфляции, длительное время держал экономически необоснованную высокую учетную ставку, чем подавил экономическую активность в стране. При этом, банки в это время поддерживались возможностью покупки весьма доходных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). И вопрос кредитования экономики их не особо интересовал".

Учитывая вышеописанное, рассматривая свежую инициативу доступного кредитования, Гарнат призывает уделить внимание не только ставкам в 5-7-9%, но и пересмотру условия обеспечения кредита, а также требований к текущему финансовому состоянию заемщиков-юридических лиц. Ведь многие компании, после выхода из экономического кризиса лишились своих активов и имеют низкие объемы продаж.

"Но доступный капитал – это не панацея в решении глобальной задачи, которой является ускорение экономического роста, – подчеркивает эксперт. – Параллельно с открытием доступного кредитования необходимо пересмотреть фискальную политику в отношение сегмента малого и среднего бизнеса, так как текущие правила (Налоговый кодекс) категорически не способствуют развитию предприятий, зарегистрированных и ведущих свою хозяйственную деятельность в Украине. По этой части проблемы мы видим обратные действия правительства и парламента. И примером тому служит принятый недавно законопроект 1210, который усложняет деятельность бизнеса и ухудшает бизнес-климат в Украине".

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