Зеленский лично проверил, как выдают анонсированные ним кредиты под 5,7 и 9%

Глава государства Владимир Зеленский решил лично удостовериться в работе анонсированной им программы по предоставлению банками кредитов для предпринимателей по рекордно низким ставкам 5, 7 и 9% на пять лет. Об этом сам гарант написал на своей странице в Facebook, прикрепив соответствующее видео.

Президент Зеленский пообщался с несколькими предпринимателями, чтобы узнать их мнение и перспективы развития бизнеса в Украине в новых финансовых условиях.

"Я знаю, как трудно было строить бизнес в Украине. Раньше, когда речь шла о государстве, и сам часто говорил: чтобы не мешала. Теперь я могу влиять на эти процессы. Теперь государство не будет мешать, а помогать", - указано в сообщении президента.

Напоследок Зеленский выразил надежду, что для бизнесменов новые ставки по кредитам на развитие бизнеса привлекут эмигрировавших украинцев назад на родину.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экономические эксперты со скептицизмом отнеслись к кредитной программе команды Владимира Зеленского.









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