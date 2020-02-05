«Укрзализныця» и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве: Гончарук раскрыл подробности

"Укрзализныця" и крупнейший германский железнодорожный оператор Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании касательно стратегического сотрудничества, одним из первых заданий которого должно стать создание дорожной карты изменений украинской компании. Об этом сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.



В сообщении говорится, что следующим шагом станет поддержка в управлении "Укрзализныцей" со стороны Deutsche Bahn в сфере грузовых и пассажирских перевозок, а также инфраструктуры, оказания услуг и технического обслуживания.

Кроме того, премьер сообщил, что такое сотрудничество должно стимулировать запуск новых маршрутов и более тесную интеграцию транспортных систем.

Алексей Гончарук акцентировал внимание на том, что меморандум не предусматривает продажу или аренду "Укрзализныци", полный контроль над предприятием остается в руках нашей страны.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров определился с кандидатурой главы "Укрзализныци". На правительственном заседании министры решили назначить временно исполняющим обязанности главы компании серба Желько Марчека.

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