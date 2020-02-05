Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 05.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика «Укрзализныця» и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве: Гончарук раскрыл подробности
НОВОСТИ Все новости

«Укрзализныця» и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве: Гончарук раскрыл подробности

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что предусматривает меморандум о сотрудничестве между «Укрзализныцей» и Deutsche Bahn

сегодня, 18:03
Автор:

• Татьяна Веремеева

«Укрзализныця» и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве: Гончарук раскрыл подробности

"Укрзализныця" и крупнейший германский железнодорожный оператор Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании касательно стратегического сотрудничества, одним из первых заданий которого должно стать создание дорожной карты изменений украинской компании. Об этом сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что следующим шагом станет поддержка в управлении "Укрзализныцей" со стороны Deutsche Bahn в сфере грузовых и пассажирских перевозок, а также инфраструктуры, оказания услуг и технического обслуживания.

Кроме того, премьер сообщил, что такое сотрудничество должно стимулировать запуск новых маршрутов и более тесную интеграцию транспортных систем.

Алексей Гончарук акцентировал внимание на том, что меморандум не предусматривает продажу или аренду "Укрзализныци", полный контроль над предприятием остается в руках нашей страны.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров определился с кандидатурой главы "Укрзализныци". На правительственном заседании министры решили назначить временно исполняющим обязанности главы компании серба  Желько Марчека.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...