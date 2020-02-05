«Укрзализныця» и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве: Гончарук раскрыл подробности

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"Укрзализныця" и крупнейший германский железнодорожный
оператор Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании касательно стратегического
сотрудничества, одним из первых заданий которого должно стать создание дорожной
карты изменений украинской компании. Об этом сообщает премьер-министр Украины
Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
В сообщении говорится, что следующим шагом станет
поддержка в управлении "Укрзализныцей" со стороны Deutsche Bahn в сфере
грузовых и пассажирских перевозок, а также инфраструктуры, оказания услуг и
технического обслуживания.
Кроме того, премьер сообщил, что такое сотрудничество
должно стимулировать запуск новых маршрутов и более тесную интеграцию
транспортных систем.
Алексей Гончарук акцентировал внимание на том, что
меморандум не предусматривает продажу или аренду "Укрзализныци", полный
контроль над предприятием остается в руках нашей страны.
Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров
определился с кандидатурой главы "Укрзализныци". На правительственном заседании
министры решили назначить временно
исполняющим обязанности главы компании серба
Желько Марчека.
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