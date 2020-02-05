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Руководить "Укрзализныцей" временно будет серб

Кабмин назначил исполняющего обязанности главы "Укрзализныци"

сегодня, 13:47
Автор:

• Сергей Медведев

Руководить "Укрзализныцей" временно будет серб

Кабинет министров определился с кандидатурой главы "Укрзализныци". На правительственном заседании министры решили назначить временно исполняющим обязанности главы компании серба  Желько Марчека. Соответствующее распоряжение №64-р размещено на официальном сайте Кабмина.

Желько Марчек является членом правления "Укрзализныци". В компании он работает более 5 лет, где сначала был членом наблюдательного совета, а после занял позицию члена правления. В 2013-2014 годах Марчек занимал должность директора по персоналу группы Starlightmedia, а в 2007-2013 годах работал директором по персоналу "Днепроспецстали". 

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров Украины решил уволить Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци". Об этом на брифинге по итогам правительственного заседания заявил премьер-министр Алексей Гончарук.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-pokladennya-vikonannm050220ya-obovyazkiv-golovi-pravlinnya-akcionernogo-tovaristva-ukrayinska-zaliznicya-na-marcheka-zh
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