Руководить "Укрзализныцей" временно будет серб

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Кабинет министров определился с кандидатурой главы "Укрзализныци". На правительственном заседании министры решили назначить временно исполняющим обязанности главы компании серба Желько Марчека. Соответствующее распоряжение №64-р размещено на официальном сайте Кабмина.
Желько Марчек является членом правления "Укрзализныци". В компании он работает более 5 лет, где сначала был членом наблюдательного совета, а после занял позицию члена правления. В 2013-2014 годах Марчек занимал должность директора по персоналу группы Starlightmedia, а в 2007-2013 годах работал директором по персоналу "Днепроспецстали".
Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров Украины решил уволить Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци". Об этом на брифинге по итогам правительственного заседания заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
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