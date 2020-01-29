Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Кравцова

Кабинет министров Украины решил уволить Евгения Кравцова с поста главы "Укрзализныци". Об этом на брифинге по итогам правительственного заседания заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

“Мы согласовали сегодня увольнение руководителя "Укрзализныци". Это важный шаг для перезагрузки всего того, что в этой важной государственной компании происходит", - сказал Гончарук.

Ранее сам Кравцов заявлял о том, что намерен покинуть должность и перейти в публичный сектор. Согласно правилам, глава правления "Укрзализныци" увольняется общим собранием акционеров, функции которого выполняет Кабинет министров, кадровое представление подает наблюдательный совет компании.

Как сообщал портал "Комментарии", глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов обратился к Наблюдательному совету компании с просьбой прекратить контракт связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.