Кравцов покидает пост главы "Укрзализныци"

Глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов обратился к Наблюдательному совету компании с просьбой прекратить контракт связи с переходом на работу в публичном государственном секторе. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"После рассмотрения моего обращения о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе на заседании Набсовета уже в начале 2020 года, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", - цитируются слова Кравцова в новогоднем обращении на сайте "Укрзализныци".

Также чиновник рассказал о том, что в последнее время трансформация "Укрзализныци" стала одной из самых масштабных среди государственных компаний, и вскоре компания перейдет на новый уровень.

Как сообщало издание "Комментарии", Кравцов стал главой "Укрзализныци" в январе этого года, кроме того, отметим, что контракт с Кравцовым истекает в 2021 году.

Напомним, "Укрзализныця" достигла соглашения с американскойкомпанией General Electric о поставке 40 тепловозов, первые из них поступят в Украину уже в следующем году. 30 тепловозов GE, которые были поставлены в рамках первой партии, уже успешно работают в Украине и выполняют около 20% грузовой работы. Благодаря использованию американских тепловозом "УЗ" сэкономила на топливе около 100 млн грн. Также мы писали о том, что "Укрзализныця" добавила в график 30 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники на популярных внутренних направлениях.