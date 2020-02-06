Украина и Беларусь договорились отменить разрешения на перевозки

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Власти Украины и Беларуси подписали протокол об отказе от разрешительной системы в сфере международных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Глава ведомства Владислав Криклий и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко подписали соответствующий документ.
"Протоколом предусматривается освобождение от разрешительной системы автомобильные перевозки грузов и пассажиров в нерегулярном сообщении", - уточняют в пресс-службе.
Отметим, что межправительственное Соглашение о международном автомобильном сообщении действует с 7 декабря 1992 года.
После подписания протокола изменений Беларусь стала третьей страной, с которой Украина полностью либерализовала перевозки. Ранее подобные документы подписали со Швейцарией в 2016 году и с Великобританией в июне 2019 года.
Как сообщал портал "Комментарии". Украина и Азербайджан работают над либерализацией авиасообщения и автомобильных перевозок между странами.
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