Украина и Беларусь договорились отменить разрешения на перевозки

Власти Украины и Беларуси подписали протокол об отказе от разрешительной системы в сфере международных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Глава ведомства Владислав Криклий и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко подписали соответствующий документ.

"Протоколом предусматривается освобождение от разрешительной системы автомобильные перевозки грузов и пассажиров в нерегулярном сообщении", - уточняют в пресс-службе.

Отметим, что межправительственное Соглашение о международном автомобильном сообщении действует с 7 декабря 1992 года.

После подписания протокола изменений Беларусь стала третьей страной, с которой Украина полностью либерализовала перевозки. Ранее подобные документы подписали со Швейцарией в 2016 году и с Великобританией в июне 2019 года.

Как сообщал портал "Комментарии". Украина и Азербайджан работают над либерализацией авиасообщения и автомобильных перевозок между странами.

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