Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 06.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Украина и Беларусь договорились отменить разрешения на перевозки
НОВОСТИ Все новости

Украина и Беларусь договорились отменить разрешения на перевозки

Стороны подписали протокол о либерализации международных перевозок

сегодня, 17:27
Автор:

• Сергей Медведев

Украина и Беларусь договорились отменить разрешения на перевозки

Власти Украины и Беларуси подписали протокол об отказе от разрешительной системы в сфере международных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Глава ведомства Владислав Криклий и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко подписали соответствующий документ.

"Протоколом предусматривается освобождение от разрешительной системы автомобильные перевозки грузов и пассажиров в нерегулярном сообщении", - уточняют в пресс-службе.

Отметим, что межправительственное Соглашение о международном автомобильном сообщении действует с 7 декабря 1992 года.

После подписания протокола изменений Беларусь стала третьей страной, с которой Украина полностью либерализовала перевозки. Ранее подобные документы подписали со Швейцарией в 2016 году и с Великобританией в июне 2019 года.

Как сообщал портал "Комментарии". Украина и Азербайджан работают над либерализацией авиасообщения и автомобильных перевозок между странами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mtu.gov.ua/news/31570.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...