Меморандум между «Укрзализныцей» и Deutsche Bahn: эксперты оценили перспективы сотрудничества

АО "Укрзализныця" подписало меморандум о сотрудничестве с одним из крупнейших железнодорожных операторов Европы, немецкой компанией Deutsche Bahn. Речь идет якобы исключительно о консалтинге. Эксперты оценили для издания "Комментарии" перспективы этого сотрудничества.



Меморандум между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn: что может измениться

Экономический эксперт Виктор Скаршевский уверен, что Deutsche Bahn заработает миллионы на консалтинге. В то же время он не уверен, что немецкие специалисты сумеют посоветовать УЗ что-то особенное.

"Сумма договора не раскрывается, но это дорого стоит. Что касается инвестиций, об этом (равно как о модернизации) речь не идет, – отмечает экономист. – Компания Deutsche Bahn, которая, как и УЗ, стопроцентно принадлежит государству, получает ежегодно порядка 13-14 млрд евро прямых дотаций. Так что, как и во всех странах, немецкие железные дороги убыточны. И посоветовать что-то такое, что сделает УЗ прибыльной, представители Deutsche Bahn вряд ли смогут".

Скаршевский подчеркивает, что в Украине идет перекрестное субсидирование: от прибыльных грузоперевозок – к убыточным пассажироперевозкам.

"Потому у нас и завышены тарифы на грузоперевозки, – поясняет эксперт. – А нужно, как во всех более развитых странах, чтобы пассажирские перевозки дотировались из государственного и местных бюджетов, а не ложились бременем на УЗ. Второй важный момент выхода нашей железной дороги из тупика зависит от способности бюджета финансировать жд-инфраструктуру, инвестировать в нее. Как происходит в тех же Германии, Турции. Так что ничего нового с точки зрения реформ не ожидаю услышать в результате действия меморандума. Все очевидно. Немцы просто заработают".

Если говорить о коррупции, в том числе злоупотреблениях при закупках (что периодических "забрасывают" УЗ), то при нынешнем отсутствии верховенства права злоупотребления будут всегда, уверен Скаршевский. И не важно, кто консультирует ту же УЗ или даже управляет ей. Проблема, по мнению эксперта, лежит на уровне государственного управления, правоприменения и соблюдения закона всеми, не зависимо от статусов и рангов.

Меморандум между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn: нужны инвестиции

До тех пор, пока не будет реального увеличения притока инвестиций в отрасль, сотрудничество с Deutsche Bahn мало чем поможет "Укрзализныце", считает политтехнолог Александр Кондратенко

"Специалисты DB Engineering & Consulting просто неплохо заработают на своих услугах, причем никакой ответственности за результат они не несут. Реформой украинской железной дороги за последние 22 года занимались при каждом новом правительстве Украины, и точно так же привлекались разного рода консалтинговые компании для анализа ситуации, – говорит Кондратенко. – В сентябре прошлого года президент Зеленский дал поручение разработать план реструктуризации "Укрзализныци". И если подписание меморандума о сотрудничестве с немецкой компанией – это все, до чего смогли додуматься, то, боюсь, вдохнуть новую жизнь в УЗ не получится".

В настоящее время структура компании не оптимальна ни с точки зрения управления, ни с точки зрения привлечения инвестиций, признает эксперт. Для того, чтобы "паровозик" поехал, а вся украинская железная дорога не осталась на запасном пути, по мнению Кондратенко, необходимо:

1. Уменьшить масштабы коррупции внутри ж/д отрасли.

2. Развивать отечественное транспортное машиностроение, а не закупать б/у машины западных партнеров по завышенным ценам.

3. Внедрять европейские стандарты обслуживания пассажиров на разных маршрутах, вплоть до небольших пригородных.

4. Сократить управленческий персонал.

"В административный штат входит почти 50 департаментов и отдельных управлений, а функции многих из них явно дублируют друг друга. Найти ответственного за провалы в работе фактически невозможно, – поясняет эксперт. – Этот список можно продолжать, но очень бы не хотелось через год-полтора увидеть то, что очередное реформирование оказалось ширмой, за которой стоят старые и новые схемы по отмыванию денег".

Что касается перспектив сотрудничества с Deutsche Bahn, то ошибочно его считать панацеей от всех бед железных дорог. Не стоит ожидать быстрого и существенного прорыва, прогнозирует Кондратенко.

Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что предусматривает меморандум о сотрудничестве между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn.



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