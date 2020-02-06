Меморандум между «Укрзализныцей» и Deutsche Bahn: эксперты оценили перспективы сотрудничества

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АО "Укрзализныця" подписало меморандум о сотрудничестве с одним
из крупнейших железнодорожных операторов Европы, немецкой компанией Deutsche Bahn. Речь идет якобы исключительно о
консалтинге. Эксперты оценили для издания "Комментарии" перспективы этого
сотрудничества.
Экономический эксперт Виктор Скаршевский уверен, что Deutsche Bahn
заработает миллионы на консалтинге. В то же время он не уверен, что немецкие
специалисты сумеют посоветовать УЗ что-то особенное.
"Сумма договора не раскрывается, но это дорого стоит. Что касается
инвестиций, об этом (равно как о модернизации) речь не идет, – отмечает
экономист. – Компания Deutsche Bahn, которая, как и УЗ, стопроцентно
принадлежит государству, получает ежегодно порядка 13-14 млрд евро прямых
дотаций. Так что, как и во всех странах, немецкие железные дороги убыточны. И
посоветовать что-то такое, что сделает УЗ прибыльной, представители Deutsche
Bahn вряд ли смогут".
Скаршевский подчеркивает, что в Украине идет перекрестное
субсидирование: от прибыльных грузоперевозок – к убыточным пассажироперевозкам.
"Потому у нас и завышены тарифы на грузоперевозки, – поясняет
эксперт. – А нужно, как во всех более развитых странах, чтобы пассажирские
перевозки дотировались из государственного и местных бюджетов, а не ложились
бременем на УЗ. Второй важный момент выхода нашей железной дороги из тупика
зависит от способности бюджета финансировать жд-инфраструктуру, инвестировать в
нее. Как происходит в тех же Германии, Турции. Так что ничего нового с точки
зрения реформ не ожидаю услышать в результате действия меморандума. Все
очевидно. Немцы просто заработают".
Если говорить о коррупции, в том числе злоупотреблениях при
закупках (что периодических "забрасывают" УЗ), то при нынешнем отсутствии
верховенства права злоупотребления будут всегда, уверен Скаршевский. И не
важно, кто консультирует ту же УЗ или даже управляет ей. Проблема, по мнению
эксперта, лежит на уровне государственного управления, правоприменения и
соблюдения закона всеми, не зависимо от статусов и рангов.
До тех пор, пока не будет реального увеличения притока инвестиций
в отрасль, сотрудничество с Deutsche Bahn мало чем поможет "Укрзализныце",
считает политтехнолог Александр Кондратенко
"Специалисты DB Engineering & Consulting просто неплохо
заработают на своих услугах, причем никакой ответственности за результат они не
несут. Реформой украинской железной дороги за последние 22 года занимались при
каждом новом правительстве Украины, и точно так же привлекались разного рода
консалтинговые компании для анализа ситуации, – говорит Кондратенко. – В
сентябре прошлого года президент Зеленский дал поручение разработать план
реструктуризации "Укрзализныци". И если подписание меморандума о сотрудничестве
с немецкой компанией – это все, до чего смогли додуматься, то, боюсь, вдохнуть
новую жизнь в УЗ не получится".
В настоящее время структура компании не оптимальна ни с точки
зрения управления, ни с точки зрения привлечения инвестиций, признает эксперт.
Для того, чтобы "паровозик" поехал, а вся украинская железная дорога не
осталась на запасном пути, по мнению Кондратенко, необходимо:
1. Уменьшить масштабы коррупции внутри ж/д отрасли.
2. Развивать отечественное транспортное машиностроение, а не закупать б/у машины западных партнеров по завышенным ценам.
3. Внедрять европейские стандарты обслуживания пассажиров на разных маршрутах, вплоть до небольших пригородных.
4. Сократить управленческий персонал.
"В административный штат входит почти 50 департаментов и отдельных
управлений, а функции многих из них явно дублируют друг друга. Найти
ответственного за провалы в работе фактически невозможно, – поясняет эксперт. –
Этот список можно продолжать, но очень бы не хотелось через год-полтора увидеть
то, что очередное реформирование оказалось ширмой, за которой стоят старые и
новые схемы по отмыванию денег".
Что касается перспектив сотрудничества с Deutsche Bahn, то
ошибочно его считать панацеей от всех бед железных дорог. Не стоит ожидать
быстрого и существенного прорыва, прогнозирует Кондратенко.
Ранее "Комментарии" писали,
что премьер-министр Украины
Алексей Гончарук рассказал, что предусматривает меморандум о сотрудничестве
между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn.
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