Украина за год на 35% нарастила импорт газа

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Украина в течение 2019 года нарастила импорт газа на
34,9% – до 14,2 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз
Украины".
Кроме того, за 12 месяцев прошлого года транзит
российского газа в страны Европы и Молдову через территорию Украины вырос на 3%
– до 89,6 млрд куб.м. Самые большие показатели транзита были зафиксированы в июле
2019 года. Максимальный уровень использования ГТС достиг 113 млрд куб.м газа в
годовом эквиваленте.
В 2019 году в подземные хранилища газа (ПХГ) в Украине
закачали 13,1 млрд куб. м газа, что на 34% больше, чем в 2018 году. В начале
отопительного сезона ПХГ были заполнены на 70%. Также стоит отметить, что в
начале января 2019 года запасы газа в украинских ПХГ составляли 18,9 млрд куб.
м, что на 36% больше, чем в это время год назад.
Ранее "Комментарии" писали, что в Кабинете министров
Украины заявили, что работают над тем, чтобы люди получали одну платежку на
газ, то есть, чтобы услуги за использованный газ и за его транспортировку были
прописаны в одном документе, а не в двух, как с начала года. Эксперты
рассказали, насколько оправданным было как разделение стоимости услуг, так
и появление двух платежек, которые нередко пугают потребителей.
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