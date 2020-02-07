Украина за год на 35% нарастила импорт газа

Украина в течение 2019 года нарастила импорт газа на 34,9% – до 14,2 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".



Кроме того, за 12 месяцев прошлого года транзит российского газа в страны Европы и Молдову через территорию Украины вырос на 3% – до 89,6 млрд куб.м. Самые большие показатели транзита были зафиксированы в июле 2019 года. Максимальный уровень использования ГТС достиг 113 млрд куб.м газа в годовом эквиваленте.

В 2019 году в подземные хранилища газа (ПХГ) в Украине закачали 13,1 млрд куб. м газа, что на 34% больше, чем в 2018 году. В начале отопительного сезона ПХГ были заполнены на 70%. Также стоит отметить, что в начале января 2019 года запасы газа в украинских ПХГ составляли 18,9 млрд куб. м, что на 36% больше, чем в это время год назад.

Ранее "Комментарии" писали, что в Кабинете министров Украины заявили, что работают над тем, чтобы люди получали одну платежку на газ, то есть, чтобы услуги за использованный газ и за его транспортировку были прописаны в одном документе, а не в двух, как с начала года. Эксперты рассказали, насколько оправданным было как разделение стоимости услуг, так и появление двух платежек, которые нередко пугают потребителей.

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