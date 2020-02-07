Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 07.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Украина за год на 35% нарастила импорт газа
НОВОСТИ Все новости

Украина за год на 35% нарастила импорт газа

Украина в 2019 году нарастила импорт и транзит газа через свою ГТС

сегодня, 19:26
Автор:

• Татьяна Веремеева

Украина за год на 35% нарастила импорт газа

Украина в течение 2019 года нарастила импорт газа на 34,9% – до 14,2 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, за 12 месяцев прошлого года транзит российского газа в страны Европы и Молдову через территорию Украины вырос на 3% – до 89,6 млрд куб.м. Самые большие показатели транзита были зафиксированы в июле 2019 года. Максимальный уровень использования ГТС достиг 113 млрд куб.м газа в годовом эквиваленте.

В 2019 году в подземные хранилища газа (ПХГ) в Украине закачали 13,1 млрд куб. м газа, что на 34% больше, чем в 2018 году. В начале отопительного сезона ПХГ были заполнены на 70%. Также стоит отметить, что в начале января 2019 года запасы газа в украинских ПХГ составляли 18,9 млрд куб. м, что на 36% больше, чем в это время год назад.

Ранее "Комментарии" писали, что в Кабинете министров Украины заявили, что работают над тем, чтобы люди получали одну платежку на газ, то есть, чтобы услуги за использованный газ и за его транспортировку были прописаны в одном документе, а не в двух, как с начала года. Эксперты рассказали, насколько оправданным было как разделение стоимости услуг, так и появление двух платежек, которые нередко пугают потребителей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...