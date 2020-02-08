США вводят дополнительные пошлины на импорт стали

Правительство США приняло решение расширить пошлины на импорт алюминия и стали. Новый налог вступил в силу с 8 февраля.

“Дополнительные таможенные введены сборы еще на целый перечень наименований, в том числе на гвозди, скрепки, проволоку и кабели”, - сказано в сообщении.

Президент США Дональд Трамп объясняет введение подобных "защитных" мер увеличением объема импортируемых металлов. Глава государства отмечает, что промышленные предприятия США по производству стали не могут поддерживать загрузку выше 80% - то есть, до необходимого уровня, чтобы поддерживать жизнеспособность отрасли.

Введение новых пошлин не станет распространятся на сталь и прокат из пяти стран - Аргентины, Австралии, Канады, Мексики и Южной Кореи.

Как сообщал портал "Комментарии", Америка и Китай не смогли договориться по дальнейшему сокращению пошлин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!