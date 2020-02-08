Язык

Українська

Русский

Coinspot 08.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 08.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика США вводят дополнительные пошлины на импорт стали
НОВОСТИ Все новости

США вводят дополнительные пошлины на импорт стали

Пошлины не станут распространятся на продукцию пяти стран

сегодня, 19:35
Автор:

• Сергей Медведев

США вводят дополнительные пошлины на импорт стали

Правительство США приняло решение расширить пошлины на импорт алюминия и стали. Новый налог вступил в силу с 8 февраля.

“Дополнительные таможенные введены сборы еще на целый перечень наименований, в том числе на гвозди, скрепки, проволоку и кабели”, - сказано в сообщении.

Президент США Дональд Трамп объясняет введение подобных "защитных" мер увеличением объема импортируемых металлов. Глава государства отмечает, что промышленные предприятия США по производству стали не могут поддерживать загрузку выше 80% - то есть, до необходимого уровня, чтобы поддерживать жизнеспособность отрасли.

Введение новых пошлин не станет распространятся на сталь и прокат из пяти стран - Аргентины, Австралии, Канады, Мексики и Южной Кореи.

Как сообщал портал "Комментарии", Америка и Китай не смогли  договориться по   дальнейшему сокращению пошлин.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%B7-%D0
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...