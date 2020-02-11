Сколько нужно миллиардов украинской промышленности: эксперты оценили объемы инвестиций

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Украине нужны 50 миллиардов долларов инвестиций для обновления основных средств в промышленной отрасли. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" названную сумму, а также то, насколько иностранцы готовы вкладывать средства в украинскую промышленность, и достаточно ли украинская власть делает для ее поддержки.

"Для развития требуется более 50 миллиардов"

По словам вице-президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Дениса Красникова, скорее всего, озвученная цифра в 50 миллиардов основана на износе производственных мощностей и базируется на расчетах Минэкономики.

"Но если мы говорим об активном развитии, а не о сохранении ситуации, то эта цифра может быть и значительно больше, – уверен эксперт. – В Польшу в последние годы приходит до 200 миллиардов долларов инвестиций. Такой эффект может быть достигнут при гарантировании прав инвесторов, активном развитии внутреннего рынка потребления, поддержке со стороны государства производственных мощностей, ориентирующихся на активный экспорт в соседние страны, гарантии прав собственности, неуклонном соблюдении обязательств со стороны государства".

Кроме того, подчеркивает Денис Красников, не стоит разделять иностранные инвестиции и те, что получены от украинского бизнеса.

"Если страна привлекательна, то она должна быть в равной мере привлекательна для всех бизнесов – без отдельной любви или недооценки к отдельным инвестиционным партнерам, – уверен эксперт. – Тогда будет конкуренция, улучшение качества товаров и менеджмента, а значит и успех экономики в целом".

Академик, первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко подчеркивает, что основной промышленности является электроэнергетика. И только для этой отрасли, по его словам, нужно минимум 50 миллиардов долларов (почти 30 миллиардов – только для атомной энергетики, причем речь о текущих ремонтах).



"А если говорить о реконструкции и модернизации остальных отраслей промышленности (горной, металлургии, машиностроения, авиастроения и так далее), то потребности составляют минимум 150 миллиардов долларов. И это – на сегодняшний день. Ситуация ведь с каждым днем ухудшается", – подчеркивает эксперт.

"Чем привлечь инвесторов"

По мнению Анатолия Пешко, инвестиции можно привлечь в Украину и без распродажи наших предприятий и земли.

"Ту же землю можно сдать в долгосрочную аренду – на 20-30 лет, – считает академик. – К нам с удовольствием зашли бы со своими инвестициями представители Китая, Индия, развитых арабских стран. Они бы вкладывали средства в органическое земледелие с использованием современных технологий".

Еще одна привлекательная для инвесторов цель – имеющиеся в Украине залежи титановых руд.

"Без них нельзя сделать ни один современный летательный аппарат, – подчеркивает Пешко. – Можно было бы запустить не только массовую добычу, но и производство. Это очень выгодно, сюда придут с удовольствием инвесторы, будут вкладывать серьезные средства. Сможем развивать свои самолето- и ракетостроение. В последнее время эти отрасли у нас, к сожалению, в упадке. Как и машиностроение. Во многом причина в потере межотраслевой кооперации, которая существовала между РФ и Украиной. Сейчас она разрушена. Как следствие, Украина потеряла рынок сбыта в России. Только по машиностроению экспорт в РФ снизился с 2013 по 2019 год с 5,5 миллиарда долларов до менее одного миллиарда".

Академик считает, что украинская власть ничего не делает для поддержки отечественной промышленности. А вот для разрушения – очень много.

"И это связано, как мне кажется, даже не с тотальным непрофессионализмом украинских властей последних лет, а с выполнением прямых указов западных кураторов, которым выгодно разрушить наш потенциал", – резюмирует Анатолий Пешко.

"Инвестору нужны четкие правила игры"

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых считает бесспорным то, что экономика Украины нуждается в инвестициях.

"50 миллиардов или 100 миллиардов долларов вливания нам нужно – тут сложно сказать. Но министр экономики правильно говорит, что необходимы внешние инвестиции. Внутренними ресурсами ситуацию в экономике сейчас не исправить, – подчеркивает эксперт. – Вот только хотелось бы услышать от Милованова, всего министерства, а то и всего Кабмина видение ситуации в целом. Видение того, в каком направлении будет развиваться украинская экономика, какие отрасли будут поддержаны, какой план будет разработан для того, чтобы инвестиции могли действительно пойти в Украину".

На сегодняшний момент действия властей напоминают Олегу Вострых хаотичное движение.

"Мы просим приходить инвесторов в нашу промышленность, но в то же время отпугиваем их, ужесточая налоговое законодательство, закручивая гайки для внутреннего бизнеса, привлекая спекулятивный капитал, который вкладывается в ценные бумаги государства, – подчеркивает эксперт. – Тем самым накапливая долги и оттягивая ситуацию, когда придется по ним платить… Чтобы внешний инвестор пришел в Украину, ему нужны четкие правила игры, поддержка государством приоритетных отраслей, справедливо работающие суды, уменьшение коррупции. Тогда есть шанс, что мы что-то сможем привлечь. А пока мы имеем лишь голословные заявление профильного министра".

Как сообщал портал "Комментарии", иностранные инвесторы наращивают объемы вкладов в украинскую экономику.

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