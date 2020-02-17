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Гончарук рассказал, что делает правительство для легализации рынка труда в Украине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что правительство активно работает над тем, чтобы в стране стало больше легальных рабочих мест

сегодня, 21:31 127
Автор:

• Татьяна Веремеева

Гончарук рассказал, что делает правительство для легализации рынка труда в Украине

Практически каждый пятый украинец работает не официально. Чаще всего люди в нашей стране трудоустроены в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Глава правительства отмечает, что по состоянию на сегодняшний день 600 инспекторов труда провели личную разъяснительную работу для более 180 тыс. работодателей в сфере торговли, при этом свыше 56 тыс. случаях к визитам приобщались Пенсионный фонд, Государственная налоговая служба, Государственная служба занятости и органы местного самоуправления. В результате за 2 недели в ГНС поступили более 107 тыс. сообщений о заключении трудовых договоров с 202 тыс. работниками.

Кроме того, инспекционная кампания продолжается и в правительстве рассчитывают создать более 200 тыс. новых легальных рабочих мест. Цель на 5 лет – 1 млн рабочих мест.

Ранее "Комментарии" писали, что Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сравнил действующие нормы относительно увольнения и предусмотренные новым законопроектом.


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