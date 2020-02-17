Гончарук рассказал, что делает правительство для легализации рынка труда в Украине

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Практически каждый пятый украинец работает не официально. Чаще всего люди в
нашей стране трудоустроены в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле,
строительстве, транспорте и курьерской деятельности. Об этом на своей странице
в Facebook написал премьер-министр
Украины Алексей Гончарук.
Глава правительства отмечает, что по состоянию на сегодняшний день 600
инспекторов труда провели личную разъяснительную работу для более 180 тыс.
работодателей в сфере торговли, при этом свыше 56 тыс. случаях к визитам
приобщались Пенсионный фонд, Государственная налоговая служба, Государственная
служба занятости и органы местного самоуправления. В результате за 2 недели в ГНС
поступили более 107 тыс. сообщений о заключении трудовых договоров с 202 тыс.
работниками.
Кроме того, инспекционная кампания продолжается и в правительстве рассчитывают создать более 200 тыс. новых легальных рабочих мест. Цель на 5 лет – 1 млн рабочих мест.
Ранее "Комментарии" писали, что Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сравнил действующие нормы относительно увольнения и предусмотренные новым законопроектом.
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