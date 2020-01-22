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Милованов пояснил, при каких обстоятельствах работодатель сегодня может уволить работника

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сравнил действующие нормы относительно увольнения и предусмотренные новым законопроектом

22 января 2020, 12:08
Автор:

• Таисия Ерохина

Новый закон о труде не разрешает увольнять без объяснения причин, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Министр привел фрагменты из ст. 40 Кодекса законов о труде (КЗоТ), по которым трудовой договор может быть расторгнут в случаях реорганизации, несоответствия работника занимаемой должности, систематического невыполнения работником без уважительных причин, возложенных на него обязанностей. При этом, Милованов отметил, что всего есть 10 причин, а выходное пособие в размере оклада выдается только в исключительных случаях.

"По действующему Кодексу, если работодатель хочет, то он легко увольнять работника и не несет никакой материальной ответственности за свое решение. Реорганизация стала универсальным механизмом для массовых сокращений", - подчеркнул министр.

Тогда как, продолжает Милованов, в проекте закона "О труде" в ст. 35 речь идет о возможности увольнять по инициативе работодателя, но не идет речь, что это должно произойти без объяснения причин.

"Мы предлагаем работодателям быть предсказуемыми и последовательными в отношениях с работниками. Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений", - написал Милованов.

По его мнению, в действующем КЗоТ причины для увольнения по желанию работодателя слишком объемные, а материальную компенсацию платят недостаточную. Новый законопроект, говорит Милованов, предлагает сделать материальную компенсацию обязательной и запретить фиктивные преобразования предприятий с целью сокращения штата. Заметим, что по ст. 35 нового проекта закона, работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником. При этом, об увольнении должен сообщить заблаговременно: от 90 до 15 дней в зависимости от стажа сроком минимум полгода и максимум свыше 10 лет. Однако можно и позже, но тогда компенсировать это деньгами. Следует добавить, что в случае отказа работника подписывать дополнительное соглашение, предусматривающее расторжение трудового договора, работодатель разрывает контракт в одностороннем порядке.

Ранее "Комментарии" писали, что Милованов рассказал о деталях нового закона о труде.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1589936821175494&id=100004775745586
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