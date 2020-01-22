Милованов пояснил, при каких обстоятельствах работодатель сегодня может уволить работника

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.05
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
Новый закон о труде не разрешает увольнять без объяснения
причин, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского
хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
Министр привел фрагменты из ст. 40 Кодекса законов о труде (КЗоТ),
по которым трудовой договор может быть расторгнут в случаях реорганизации, несоответствия работника занимаемой должности, систематического невыполнения работником
без уважительных причин, возложенных на него обязанностей. При этом, Милованов
отметил, что всего есть 10 причин, а выходное пособие в размере оклада выдается
только в исключительных случаях.
"По действующему Кодексу, если работодатель хочет, то он легко
увольнять работника и не несет никакой материальной ответственности за свое решение.
Реорганизация стала универсальным механизмом для массовых сокращений", -
подчеркнул министр.
Тогда как, продолжает Милованов, в проекте закона "О труде" в
ст. 35 речь идет о возможности увольнять по инициативе работодателя, но не идет
речь, что это должно произойти без объяснения причин.
"Мы предлагаем работодателям быть предсказуемыми и
последовательными в отношениях с работниками. Причинами для увольнения по
инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре,
который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений", - написал Милованов.
По его мнению, в действующем КЗоТ причины для увольнения по желанию работодателя слишком объемные, а материальную компенсацию платят недостаточную. Новый законопроект, говорит Милованов, предлагает сделать материальную компенсацию обязательной и запретить фиктивные преобразования предприятий с целью сокращения штата. Заметим, что по ст. 35 нового проекта закона, работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником. При этом, об увольнении должен сообщить заблаговременно: от 90 до 15 дней в зависимости от стажа сроком минимум полгода и максимум свыше 10 лет. Однако можно и позже, но тогда компенсировать это деньгами. Следует добавить, что в случае отказа работника подписывать дополнительное соглашение, предусматривающее расторжение трудового договора, работодатель разрывает контракт в одностороннем порядке.
Ранее "Комментарии" писали, что Милованов рассказал о деталях
нового закона о труде.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости