Профсоюзы на службе оппозиции: Милованов рассказал о деталях нового закона о труде

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал детали нового законопроекта о трудоустройстве, который подвергся критике из-за возможного ограничения прав сотрудников и роли профсоюзов.



Милованов отметил, что новый законопроект, как и действующий сейчас, предусматривает право рабочего на расторжение трудового договора. Нынешний закон предусматривает письменное предупреждение работодателя за 2 недели. Новый закон разрешает предупреждать и с помощью электронных средств связи, в т.ч. электронной почты, которые указаны в договоре. Однако право отработки для руководящего состава предлагается ограничить, так как это может негативно сказаться на работе предприятия. Все моменты относительно отработки руководителе должны быть согласованы в трудовом договоре

По действующему закону возможно увольнение и без отработки двух недель при определенных обстоятельствах. По мнению министра, перечень обстоятельств "неполный и морально устаревший". Предлагается, чтоб этот перечень был указан в трудовом договоре.

Глава Минэкономики отметил, что законопроект сохраняет за работником право расторжения трудового договора в случае, если его условия не выполняются. Но теперь причины разрыва должны быть указаны письменно, а работодатель обязан заплатить компенсацию в 50 дневных зарплат.

Также право расторгнуть договор сохранится и у работодателя. Однако новый закон предусматривает выплату работнику компенсации, которая, по словам министра, будет в несколько раз больше сегодняшней. Кроме того, работодатель может и не предупреждать работника об увольнении, а по согласованию выплатить двойную зарплату за этот период, чтоб сотрудник мог уволиться в этот же день. Период предупреждения и сумма компенсации будут зависеть от срока работы.

По мнению министра, профсоюзы выступают категорически против принятия законопроекта, так как ранее они поддержали альтернативные законопроекты представителей оппозиционных политических сил. Кроме того, профсоюзы боятся, что потеряют власть, уверен Милованов. В законопроекте о труде вопросы прав и привилегий профсоюзов не не отменяются, но и не гарантируются. В заключительных положениях законопроекта содержится требование разработать новый закон о профсоюзах.

"Конечно, это большие риски для профсоюзов и они будут бороться за сохранение и усиление своей власти. Это их полное право. Но эта борьба не имеет никакого отношения к законопроекту о труде и прав работников", - констатировал министр.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее эксперты прокомментировали "плюсы" и "минусы" проекта нового трудового законодательства.