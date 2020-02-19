Теневая экономика в Украине: эксперты рассказали о реальных масштабах и способах решения проблемы

Безналичные расчеты

Приведенная оценка основывается на монетарном методе расчета. Она имеет право на существование, но эффективность такой оценки ограничена, так как она принимает во внимание лишь операции, опосредуемые наличным гривневым оборотом, отмечает заместитель директора Национального института стратегических исследований, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.

"Часть, обслуживаемая долларовой наличкой, которой в Украине немало, выпадает, – подчеркивает эксперт. – Авторы исследования резонно констатируют, что расширение доли безналичных оборотов уменьшит почву для нерегистрируемых сделок. Но излишне полагаться на этот инструмент не стоит – надо учитывать, что значительная часть потребителей сознательно выбирают наличные расчеты, не доверяя хранению денег на карте".

Это не говоря о том, продолжает Ярослав Жалило, что значительная часть теневой экономики может благополучно опосредоваться безналичными расчетами, а тенизация будет состоять, к примеру, в занижении стоимости, подмене номенклатуры товара, фиктивных операциях с несуществующими товарами/услугами и т.п.

Влияние власти на теневую экономику в Украине

Всем понято, что теневая экономика существует. Но нет четкой формулировки, чтобы подсчитать ее удельный вес, отмечает доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников.

"В 1996 году Мировой банк впервые подсчитал объемы теневой экономики в Украине, определив ее как почти 60% от ВВП. Думаю, что после 2014 года объем теневой экономики несколько увеличился. Сейчас он составляет, скорее всего, около трети, даже чуть больше, – говорит доктор экономических наук. – Любое уклонение от налогов ("серое", "черное" и так далее) – это и есть теневая экономика. Ведь всем известно о зарплатах в конвертах… Как известны и рецепты борьбы с теневой экономикой".

По словам Алексея Плотникова, чтобы снизить теневой сегмент экономики важно восстановить доверие к власти, а параллельно задействовать необходимые стимулирующие рычаги. Тогда, подчеркивает эксперт, капитал не просто будут выводить из тени на территории Украины, но и вернут его сюда из других стран.

"Власть должна показать, что она не враг бизнеса, а партнер, – поясняет доктор экономических наук. – Если бы сейчас в Кабмине находились люди, которым предпринимательская среда доверяла, деньги выводили бы из тени. Но этого нет. Как и доверия. Как и применения властями стимулирующих рычагов: упрощения налогообложения, разрешительной системы, снижения условий для коррупции. Если у чиновников есть возможность безнаказанно заниматься коррупционной деятельностью, он этого не упустит… А вот когда у нас будет верховенство права, когда закон будет один для всех, когда начнут реально сажать, ситуация может измениться".

Нужно смотреть в корень проблемы

Чтобы найти выход из сложившегося положения с теневой экономикой в Украине, стоит посмотреть в историю и первопричины, уверен экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат.

"В течение 22 лет страна переживает перманентные экономические кризисы, между которыми предприятия, только накопив капитал, теряют его из-за очередной девальвации, валютного и банковского кризисов, – говорит Андрей Гарнат. – Экономика нашей страны до сих пор представляет собой открытую и слаборазвитую, зависимую от волатильности (изменчивости) на международном сырьевом рынке, искусственно утратившую (из-за системных ошибок в экономической политике) существенную часть активного населения (рабочую силу). Как следствие – имеем неудовлетворенный спрос на рынке труда, который неестественным образом повышает заработную плату".

И все это время, продолжает эксперт, фискальная политика представляет собой пресс с упорно нарастающим давлением, который выжимает из украинского бизнеса неадекватные состоянию экономики налоги.

"НДС – 20%, налог на прибыль – 18%, налог на дивиденды – 5%, нагрузка на фонд оплаты труда – 41,5%, – перечисляет Гарнат. – К этому добавляется усложнение администрирования через Систему блокировки налоговых накладных, Систему депонирования на НДС счетах, критические штрафы за некорректно оформленных сотрудников и не вовремя зарегистрированные налоговые накладные… Из свежих "улучшений": введение всеобщей фискализации через кассовые аппараты для физлиц-предпринимателей (ФЛПы или ФОПы) и законопроект 1210, дающий беспрецедентные права контролирующим органам для коррупционных действий в отношении предпринимателей".

В таком токсичном бизнес климате предприятия вынуждены выживать через частичную, а то и полную тенизацию своей деятельности, подчеркивает эксперт.

"По моему наблюдению, порядка 70-80% компаний используют те или иные схемы минимизации налогообложения. Подобные действия распространены не только в среде малого и среднего бизнеса, а и среди крупных компаний, – говорит Гарнат. – Кстати, есть мнение, что именно теневой сектор удержал экономику от критического падения в 2014-2016 годах".

Чтоб решить проблему теневой экономики, следует привести налоговое законодательство к такому виду, чтобы в Украине стало выгодно работать, уверен координатор ГИ "Рух бізнесу України".

"Мировая практика показывает, что единственным верным эффективным выходом из кризиса является снижение налогов и упрощение их администрирования. С одновременным смягчением монетарной политики в виде снижения учетной ставки, что отразится на снижении процентных ставок в коммерческих банках и даст возможность бизнесу получить доступное кредитование, – отмечает Гарнат. – Экономика, в свою очередь, начнет увеличивать монетизацию, а предприятия свою капиталовооруженность, что со временем даст возможность естественным образом повышать заработные платы, совершенствовать технологии, укрепляя конкурентоспособность продукции на экспорт. А это положительно скажется на восстановлении платежного баланса за счет готовой продукции с повышенной добавочной стоимостью, а не сырья и полуфабрикатов".

Но на сегодняшний день, по словам эксперта, мы, к сожалению, наблюдаем полный непрофессионализм со стороны экономического блока правительства. И, как следствие, – падение ВВП и стагнацию с продолжающим свое развитие демографическим кризисом.

Ранее "Комментарии" писали, что по результатам исследования украинской экономики компанией Ernst & Young, 846 млрд гривен или 23,8% от официального ВВП за 2018, находится в тени, из них: 19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет наличная теневая экономика, 4,1% ВВП (144 млрд грн) - домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть - неденежная теневая экономика.

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