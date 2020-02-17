Ernst & Young назвали масштаб теневой экономики Украины

Объем теневой экономики Украины составляет 23,8% от официального валового внутреннего продукта. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Ernst & Young, сообщает пресс-служба Национального банка.



Исследования проводились в рамках Меморандума о сотрудничестве с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Национальным банком и Государственной службой статистики.



"По результатам исследования украинской экономики, 846 млрд гривен или 23,8% от официального ВВП за 2018, находится в тени, из них: 19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет наличная теневая экономика, 4,1% ВВП (144 млрд грн) - домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть - неденежная теневая экономика", - говорится в сообщении.



Согласно исследованиям 26,2% объема "наличной теневой экономики" (190 млрд грн или 5,3% ВВП) - это "следственная теневая экономика", где инициаторами наличного расчета являются и продавец, и покупатель. А остальной объем теневой экономики - это "пассивная теневая экономика", инициатором которой является продавец. По данным финансистов, стимулирование безналичных электронных расчетов должно уменьшить объем "пассивной теневой экономики".



Отмечается, что исследования в странах Европы показали связь между ростом объема и уменьшением теневой экономики. Так, рост платежей на 100% приводит к уменьшению теневой экономики на 0,6-3,7% от ВВП, а государственные доходы увеличиваются на 0,1 - 0,8% от ВВП.



По данным Mastercard, сегодня в Украине 38% малого и среднего бизнеса дают клиентам возможность оплатить товары и услуги по безналичному расчету.



Как сообщал сайт "Комментарии", по данным Национального банка рост экономики Украины в четвертом квартале 2019 года замедлился до 2,2%, но уже по итогам первого квартала 2020 года снова должен превысить 3%.



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