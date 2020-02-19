Как коронавирус повлияет на экономику: два варианта от МВФ

Существует несколько сценариев влияния коронавирусной эпидемии на мировую экономику, в зависимости от того, насколько оперативно будет сдерживаться распространение вируса. Об этом сообщает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Так, на сайте МВФ говорится, что коронавирус – "это неопределенность" и "серьезное напоминание о том, как хрупкому восстановлению могут угрожать непредвиденные события". В случае, если атака "уханьского" вируса вскоре закончится, то экономика Китая сможет быстро восстановится. Как отметили в МФВ, будет резкое падение роста ВВП в Китае в первом квартале 2020 года, но лишь небольшое снижение за весь год. А вот последствия для других стран будут относительно незначительными и кратковременными, в основном, из-за временных сбоев в сети поставок, сфере туризма и в результате ограничений на поездки.

Если же коронавирусная эпидемия затянется, то это приведет к более резкому и более длительному замедлению роста в Китае. При этом, явление будет носить глобальный характер из-за более существенных сбоев в сфере продажи, а также падения доверия инвесторов.

В МВФ добавили, что даже в наилучших сценариях прогнозируемые темпы глобального роста экономики все еще остаются скромными во многих частях мира. И в среднесрочной перспективе ожидается, что рост останется ниже средних исторических показателей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые в Китае пришли к позитивному выводу: пик коронавирусной инфекции уже остался позади.

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