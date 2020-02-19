Как коронавирус повлияет на экономику: два варианта от МВФ

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Существует
несколько сценариев влияния коронавирусной эпидемии на мировую экономику, в
зависимости от того, насколько оперативно будет сдерживаться распространение
вируса. Об этом сообщает директор-распорядитель Международного валютного фонда
Кристалина Георгиева.
Так, на
сайте МВФ говорится, что коронавирус – "это неопределенность" и "серьезное
напоминание о том, как хрупкому восстановлению могут угрожать непредвиденные
события". В случае, если атака "уханьского" вируса вскоре закончится, то экономика
Китая сможет быстро восстановится. Как отметили в МФВ, будет резкое падение
роста ВВП в Китае в первом квартале 2020 года, но лишь небольшое снижение за
весь год. А вот последствия для других стран будут относительно незначительными
и кратковременными, в основном, из-за временных сбоев в сети поставок, сфере туризма
и в результате ограничений на поездки.
Если же
коронавирусная эпидемия затянется, то это приведет к более резкому и более
длительному замедлению роста в Китае. При этом, явление будет носить глобальный
характер из-за более существенных сбоев в сфере продажи, а также падения
доверия инвесторов.
В МВФ
добавили, что даже в наилучших сценариях прогнозируемые темпы глобального роста
экономики все еще остаются скромными во многих частях мира. И в среднесрочной
перспективе ожидается, что рост останется ниже средних исторических
показателей.
Ранее
портал "Комментарии" сообщал, что ученые в Китае пришли к позитивному выводу:
пик коронавирусной инфекции уже остался позади.
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