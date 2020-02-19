Стало известно, сколько Украине нужно лет, чтоб «догнать» экономику Польши

Украинская экономика должна показывать ежегодные темпы роста в среднем на 6% в течение 20 лет, чтоб достичь экономического уровня Польши. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман во время макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты в Киеве, передает "Интерфакс- Украина".



"Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, надо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей", – сказал Люнгман, отметив, что рост должен составлять в среднем 6% в год.



Представитель МВФ добавил, что необходимый рост могут обеспечить структурные реформы, которые позволят привлечь масштабные инвестиции в Украину и увеличить продуктивность. Подобные показатели также позволят увеличить уровень ВВП на душу населения почти до 30 тыс. долл. США по паритету покупательной способности.



При этом, по его словам, экономический рост на 4% поможет решить задачу "догнать соседей" только наполовину.



Ведущий экономист по региону Европейского банка реконструкции и развития Димитар Богов, со своей стороны, добавил: "Украине надо расти на 7% в год, чтобы догнать соседние экономики".



По словам эксперта, сокращение отставания Украины от экономик стран "Большой семерки" на 50% добавит 1,2% ежегодного роста.



"Основная угроза – это потеря макроэкономической стабильности, которая является основой роста", – добавил экономист ЕБРР.



Люнгман отметил, Украина входит в число 18 стран мира, экономики которых уменьшились в период с 1990 по 2017 гг. Ежегодно ВВП Украины снижалось минимум на 0,2%. Это пятый результат с конца. Инвестиции в этот период не превышали 20% ВВП. В 2010-2017 гг. инвестиции упали до 16% ВВП.



Представитель МВФ добавил, что Украина прежде всего отстает от Европы в судебной системе и верховенстве права (уровень коррупции, защиты прав собственности), товарных рынках (уровень конкуренции и регулирования) и финансовом секторе (доступ к финансированию, устойчивость банков). Отставание в других секторах, по его словам, не такое значительное.



Также Люнгман назвал три сценарии возможного развития экономики Украины. Первый предусматривает полное реформирование и рост ВВП на 6% в год, что позволит населению стать богаче на 60% за 20 лет.



Второй вариант с ростом в 4% ежегодно можно обеспечить, проведя частичные реформы с сохранением проблем с верховенством права и частичным рынком земли. В таких условиях население станет богаче на 20%.



Согласно третьему сценарию, рынок земли открыт не будет и темпы роста экономики составят не более 1,5% в год. В таких условиях население через 20 лет станет на 20% беднее, чем сейчас.

Как сообщал сайт "Комментарии", по данным Национального банка рост экономики Украины в четвертом квартале 2019 года замедлился до 2,2%, но уже по итогам первого квартала 2020 года снова должен превысить 3%.



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