Злоупотребления на рынке электроэнергии: насколько объективны новые штрафы правительства

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", действительно ли есть такие злоупотребления, или правительство нашло очередной способ пополнения бюджета.



Завышенная плата за подключение к электросетям

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква подчеркивает, что речь идет не о злоупотреблениях на энергорынке, а об облегчении процесса подключения к электросетям.

"В Украине – это один из самых главных пунктов, который снижает индекс "Doing Business" Всемирного банка. Наша страна исторически пасет задних. По последнему рейтингу у нас было 128 место из 190", – отмечает эксперт.

Соответствующим подключением, как ранее отмечал премьер Алексей Гончарук, занимаются операторы систем распределения (ОСР) – "естественные монополии", которые часто злоупотребляют своим положением, выставляя завышенную плату за подключение к электросетям, а также требуя взятки от бизнеса взятки, угрожая затянуть рассмотрение документов.

Сокращение сроков подключения облегчит жизнь предпринимателям, а также поднимет наше место в рейтинге, уверен Денис Саква.

Проблемы с новыми подключениями

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко согласен, что в Украине имеются большие проблемы с новыми подключениями. В том числе, в части космических тарифов особенно на нестандартное подключение для промышленных объектов, а также разными бюрократическими затягиваниями.

"Ярким примером этого является последний рейтинг "Dooing business" от Всемирного банка. Если по маркеру "Поручение разрешений на строительство" мы замыкаем первую двадцатку, чем действительно можем гордиться, то в вопросе подключения к энергосетям петляемся позади", – отмечает Чаленко.

При этом, подчеркивает эксперт, решение правительства в части повышения штрафов для ОСР за злоупотребление не имеет никакого смысла, ведь тех просто не штрафуют.

"Достаточно поднять информацию о том, а сколько же штрафов наложил Антимонопольный комитет Украины за два последних года в данном конкретном случае. Так вот, за это время было оштрафовано "аж" три облэнерго, – говорит Чаленко. – В 2018 году АМКУ оштрафовал ОСР на общую сумму 45 миллионов гривен, в 2019-м – на 68 тысяч... Я расцениваю такие шаги исключительно как видимость борьбы со сложившейся ситуацией".

По мнению эксперта, для более эффективной борьбы нужно разрабатывать и принимать правки в закон "О рынке электрической энергии", других нормативно-правовых актов, наделять АМКУ дополнительными полномочиями.

"В свою очередь, дополнительного источника дохода от штрафов в краткосрочной перспективе ожидать не стоит. Очевидно, что проштрафившиеся облэнерго будут обжаловать решения АМКУ в суде – вплоть до Верховного Суда. А там уже, как решит Фемида", – резюмирует Чаленко.

Злоупотребления vs дыры в бюджете

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает, что мы видим классический пример, когда власть пытается "убить двух зайцев".

"Злоупотребления, действительно, есть. Прежде всего, потому что речь идет о естественных (природных) монополиях. Имея такое положение, они не могут не злоупотреблять, – отмечает эксперт. – Жалобы поступают, Кабмин должен как-то реагировать. И озвученное решение о повышении штрафов для ОСР имеет в определенном смысле информационно-пиарный, электоральный эффект. Показать, что власть защищает, прежде всего, малый и средний бизнес".

С другой стороны, у правительства получится дополнительная возможность с помощью возросших штрафов закрыть дыры в бюджете. И если эта причина первоочередная, то мы вскоре услышим об увеличении штрафов в других сферах, поясняет Рейтерович.

"Но штрафы проблемы не решат, – уверен эксперт. – Потому что владельцы ОСР могут договориться с проверяющими (как было уже не раз). Или же власти превратят штрафы в рычаг давления на определенных олигархов, владеющих природными монополиями. Если бы речь шла о глобальном искоренении проблемы, то власти начали бы реальную демонополизацию. Но этого нет. Как не было и нет нормальной работы АМКУ. Между тем, в развитых странах, где также имеются природные монополии, они находятся под жесточайшим контролем антимонопольных органов. Их постоянно держат в тонусе. Увы, но в Украине с этим пока – огромная проблема. А потому "штрафное решение" правительства выглядит как ситуативное, как пиар-ход, но не как продуманная стратегия борьбы с монополистами".

Ранее "Комментарии" писали о том, почему возникают неоднозначные ситуации с поставками тепло- и электроэнергии в Украине.

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