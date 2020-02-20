"Более 80% пенсионеров Украины получают соцвыплаты, ниже прожиточного минимума", - Минсоцполитики

82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 000 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, что является ключевой проблемой которая требует решения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики в Украине.

Так, по словам первого заместителя главы Минсоцполитики Натальи Ненюченко, чиновники вышли на тот уровень когда подобные "дыры" социального обеспечения населения можно обсуждать публично, выявляя ключевые проблемы и находя решение.

"При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться", - отметила Ненюченко.

Кроме того, она добавила, что ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступных услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум, вести полноценную жизнь, а сейчас министерство занимается разработкой Концепции по устранению этих недостатков системы.

"Программы деятельности Правительства и его реализация будет способствовать упрощению системы солидарного пенсионного страхования, усилению стимулов к уплате единого социального взноса и вывод "из тени" доходов. Стимулировать к накоплениям на собственную старость и их защиты от злоупотреблений в финансовом секторе. Обеспечит развитие и надлежащее государственное регулирование предоставления социальных услуг лицам пожилого возраста ", - подчеркнула министр.

Напомним. ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине намерены повысить пенсионный возраст.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!