Милованов рассказал, как будут проводить приватизацию спиртзаводов в Украине

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей
Милованов на своей странице в Facebook сообщил, что вчера, 19 февраля, в Украине стартовал решающий этап
демонополизации спиртовой отрасли – приватизация. Депутаты поддержали план
приватизации, который предложили Министерство и "Укрспирт".
Отмечается, что в 2020 году Фонду государственного имущества (ФГИ) Украины
передадут первые 36 государственных предприятий "Укрспирт", среди которых:
- до 15 мая те госпредприятия, в которых все имущество зарегистрировано,
или частично зарегистрировано;
- до 16 июня – еще 5 госпредприятий, которые остались;
- до 1 июля – предприятия Концерна "Укрспирт".
Дальше ФГИ должен подготовить государственные компании к продаже и
реализовать их через аукционы на площадке ProZorro.Продажи.
Милованов отмечает, что сейчас основной задачей является завершение регистрации имущества спиртовых заводов по ГП "Укрспирт" и передать это имущество на приватизацию ФГИ как "отдельное имущество".
Ранее "Комментарии" писали, что в 2019 году чистая
прибыль государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной
промышленности "Укрспирт" увеличилась на 86%.
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