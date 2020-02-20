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Милованов рассказал, как будут проводить приватизацию спиртзаводов в Украине

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов раскрыл подробности плана приватизации в спиртовой отрасли

сегодня, 22:08
Автор:

• Татьяна Веремеева

Милованов рассказал, как будут проводить приватизацию спиртзаводов в Украине

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook сообщил, что вчера, 19 февраля, в Украине стартовал решающий этап демонополизации спиртовой отрасли – приватизация. Депутаты поддержали план приватизации, который предложили Министерство и "Укрспирт".

Отмечается, что в 2020 году Фонду государственного имущества (ФГИ) Украины передадут первые 36 государственных предприятий "Укрспирт", среди которых:

- до 15 мая те госпредприятия, в которых все имущество зарегистрировано, или частично зарегистрировано;
- до 16 июня – еще 5 госпредприятий, которые остались;
- до 1 июля – предприятия Концерна "Укрспирт".

Дальше ФГИ должен подготовить государственные компании к продаже и реализовать их через аукционы на площадке ProZorro.Продажи.

Милованов отмечает, что сейчас основной задачей является завершение регистрации имущества спиртовых заводов по ГП "Укрспирт" и передать это имущество на приватизацию ФГИ как "отдельное имущество".

Ранее "Комментарии" писали, что в 2019 году чистая прибыль государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" увеличилась на 86%.


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