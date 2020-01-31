Чистая прибыль ГП "Укрспирт" выросла на 86%

В прошлом году чистая прибыль государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" увеличилась на 86%. Данные приведены в сравнении с 2018 годом, передает пресс-служба сайта "Укрспирт".

Как отмечается, прибыль в прошлом году составила 40,3 млн грн. Еще в 2018 году она не превышала 21,6 млн грн. В 2019 году, самую большую прибыль "Укрспирт" получил в ноябре и декабре, а именно 32 млн грн.

По словам и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергея Блескуна, в последние два месяца 2019 года проводилась детенизация рынка спирта. Именно этим объясняется такое увеличение чистой прибыли на предприятии. Но и это недостаточным для того, чтобы проводить модернизацию отрасли, в том числе обустраивать заводы по новейшим технологиям.

Кроме этого, в прошлом году предприятие заплатило 463, 1 млн грн налогов. Уплата налогов увеличилась в декабре 2019 года и составила 53,1 млн грн (на 48% больше). В аналогичный период 2018 года, это сумма достигала 30,4 млн грн. Всего в прошлом году было выпущено 6060,25 тысяч декалитров этилового спирта.

Как известно, с 1 января этого года начал действовать закон о демонополизации спиртовой отрасли. Это позволит компаниям любой формы собственности производить спирт (предварительно необходимо получить лицензию). Также закон вводит временное ограничение на импорт спирта в Украину до 1 января 2024 года.

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