Индекс Dow Jones за сутки упал более чем на 1000 пунктов





Уолл-Стрит была потрясена волатильной торговой сессией в понедельник, которая закончилась снижением индекса Dow Jones Industrial Average на 1031 пункт – худший показатель за последние два года для индекса. Отмечается, что причиной стали опасения относительно последствий для экономики вспышки нового коронавируса, сообщает CNBC.



Рыночная распродажа произошла на фоне значительного всплеска числа зарегистрированных случаев заболевания в Европе, что подтолкнуло инвесторов отказаться от акций и скупить безопасные активы, такие как золото, которые достигли семилетнего максимума.

Из-за вируса загнанной в тупик оказалась туристическая индустрия, закрыты заводы в нескольких странах, а также закрыты магазины роскошных товаров, операторов казино и технологические компании. Реакция рынка в понедельник выражала обеспокоенность тем, что более строгие методы контроля за распространением вируса еще больше задушат цепочки поставок.

Реакция инвесторов на распространение коронавируса привела к тому, что объем торгов стал настолько незначительным, что некоторые клиенты даже испытывали трудности с доступом к своим счетам в понедельник.

Ранее "Комментарии" писали, что Белый Дом в Вашингтоне направит запрос в Конгресс США с целью выделения суммы средств в размере одного миллиарда долларов, чтобы преодолеть смертельную форму пневмонии – коронавирус – который продолжает распространяться и приводить мировое сообщество в панику.

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