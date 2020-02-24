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"Страсти по коронавирусу": в США выделят 1 млрд долларов на поиск вакцины

Белый дом запросил деньги у Конгресса США, чтоб преодолеть смертельный вирус

сегодня, 21:09
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Страсти по коронавирусу": в США выделят 1 млрд долларов на поиск вакцины

Белый Дом в Вашингтоне направит запрос в Конгресс США с целью выделения суммы средств в размере одного миллиарда долларов, чтобы преодолеть смертельную форму пневмонии - коронавирус - который продолжает распространяться и приводить мировое сообщество в панику. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на западные СМИ.

В подписанной декларации Белого Дома указано, что выделенные средства будут направлены на разработку вакцин и лабораторные испытания.

"Детали пока согласовываются. Запрос на выделение около 1 млрд долларов должен быть направлен в Конгресс на этой неделе", - говорится в сообщении администрации президента Дональда Трампа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что коронавирус, добравшийся до Италии, существенно нарушил планы здешних жителей, но в целом они достойно отразили его приход. К примеру, знаменитый театр "Ла Скала" в Милане закрыт на карантин. Там же итальянский дизайнер Джорджио Армани, в целях безопасности, отменил свой показ, решив провести закрытое дефиле с прямой трансляцией. Публичные демонстрации власти решили также запретить, а в Венеции даже отменили карнавал. Перенесены все спортивные события, включая матчи итальянской Серии АВ Венеции  даже отменили мессы, литургии и богослужения.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/belyy-dom-zaprosit-kongressa-1-mlrd-dollarov-1582569449.html
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