"Страсти по коронавирусу": в США выделят 1 млрд долларов на поиск вакцины

Белый Дом в Вашингтоне направит запрос в Конгресс США с целью выделения суммы средств в размере одного миллиарда долларов, чтобы преодолеть смертельную форму пневмонии - коронавирус - который продолжает распространяться и приводить мировое сообщество в панику. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на западные СМИ.

В подписанной декларации Белого Дома указано, что выделенные средства будут направлены на разработку вакцин и лабораторные испытания.

"Детали пока согласовываются. Запрос на выделение около 1 млрд долларов должен быть направлен в Конгресс на этой неделе", - говорится в сообщении администрации президента Дональда Трампа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что коронавирус, добравшийся до Италии, существенно нарушил планы здешних жителей, но в целом они достойно отразили его приход. К примеру, знаменитый театр "Ла Скала" в Милане закрыт на карантин. Там же итальянский дизайнер Джорджио Армани, в целях безопасности, отменил свой показ, решив провести закрытое дефиле с прямой трансляцией. Публичные демонстрации власти решили также запретить, а в Венеции даже отменили карнавал. Перенесены все спортивные события, включая матчи итальянской Серии А. В Венеции даже отменили мессы, литургии и богослужения.





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