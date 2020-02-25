Названо самое большое достижение Украины за последние 10 лет

Самым значимым достижением Украины за последние 10 лет стала демократия, теперь задача — трансформировать экономику. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет “Укринформ”.

"Главным достижением нашей страны за последние 10-летие является демократия, и как демократия мы уже состоялись. Разумеется, это делает нас более уязвимыми, потому, что информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, хотят сталкивать различные слои общества, но основное, что у нас есть - дух свободы и стремление меняться. Мы точно, как страна в этом плане уже состоялись", - отметил он.

По его словам, теперь основная задача правительства трансформировать украинскую экономику, над чем и работает правительство.



Как сообщало издание "Комментарии", в августе были названы достижения и упущения Владимира Зеленского в первые 100 дней на посту президента Украины.

Также мы писали о том, что достижения Украины по стабилизации макрофинансового состояния и публичных финансов заслуживают самого высшего кредитного рейтинга. Так считает авторитетная деловая новостная корпорация Bloomberg, написал на своей странице в соцсети Facebook министр финансов в First professional Ukrainian Government (Первого профессионального правительства Украины) Тарас Козак.









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