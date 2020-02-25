Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.02.2020

BTC/USD

9598.50

ETH/USD

261.95

LTC/USD

74.96

НБУ 25.02.2020

USD/UAH

24.57

EUR/UAH

26.67

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Названо самое большое достижение Украины за последние 10 лет
НОВОСТИ Все новости

Названо самое большое достижение Украины за последние 10 лет

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о главных достижениях Украины за последние 10 лет

сегодня, 13:43
Автор:

• Наталья Шевченко

Названо самое большое достижение Украины за последние 10 лет

Самым значимым достижением Украины за последние 10 лет стала   демократия, теперь задача — трансформировать экономику. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет “Укринформ”.

"Главным достижением нашей страны за последние 10-летие является демократия, и как демократия мы уже состоялись. Разумеется, это делает нас более уязвимыми, потому, что информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, хотят сталкивать различные слои общества, но основное, что у нас есть -  дух свободы и стремление меняться. Мы точно, как страна в этом плане уже состоялись", - отметил он.

По его словам, теперь основная задача правительства трансформировать украинскую экономику, над чем и работает правительство. 

Как сообщало издание "Комментарии", в августе были названы достижения и упущения Владимира Зеленского в первые 100 дней на посту президента Украины.

Также мы писали о том, что достижения Украины по стабилизации макрофинансового состояния и публичных финансов заслуживают самого высшего кредитного рейтинга. Так считает авторитетная деловая новостная корпорация Bloomberg, написал на своей странице в соцсети Facebook министр финансов в First professional Ukrainian Government (Первого профессионального правительства Украины) Тарас Козак.

 




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2883577-goncaruk-nazval-samoe-bolsoe-dostizenie-ukrainy-za-poslednie-10-let.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...