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Глава "Нафтогаза" Коболев объяснил низкую цену на газ в Европе

Андрей Коболев дал прогноз стоимости газа в Европе

сегодня, 17:00
Автор:

• Сергей Медведев

Глава "Нафтогаза" Коболев объяснил низкую цену на газ в Европе

Низкие цены на газв Европе обусловлены излишним предложением и продержатся еще несколько лет. Такое заявление и прогноз сделал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в своем выступлении на Украинском энергетическом форуме, который прошел в Киеве.

 По мнению топ-менеджера, излишек предложений сжиженного природного газа (LNG) существенно влияет на поддержание цены на газ на низком уровне.

"Мировой рынок LNG перенасыщен. Летом производятся большие объемы, которые негде хранить. Есть ограниченные хранилища в Европе, потребители в Азии не могут их хранить, так как у них нет таких хранилищ, а потребление падает. Соответственно весь этот газ идет на европейский рынок, где создается излишек предложения, и цена проваливается до очень низкого уровня. Эта тенденция будет иметь место в течение нескольких следующих лет", - сказал Коболев.

Глава "Нафтогаза" также уточнил, что согласно ожиданий специалистов компании, такие изменения будут устойчивыми еще 2-3 года.

Как сообщал портал "Комментарии", “Нафтогазе” разработали программу “Тризуб”, которая предполагает увеличение газодобычи в стране по трем новым направлениям. Об этом сообщил глава газового дивизиона “Нафтогаза” Андрей Фаворов.  По словам чиновника, ресурсы старых месторождений были исчерпаны и прежних объемов добычи не стоит ожидать. 


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Источник: https://www.unian.net/economics/energetics/10889261-nizkie-ceny-na-gaz-v-evrope-budut-sohranyatsya-blizhayshie-2-3-goda-glava-naftogaza.html
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