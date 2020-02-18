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Украина будет добывать больше своего газа: "Нафтогаз" анонсировал новые месторождения

"Нафтогаз" презентовал новую программу по увеличению добычи газа в Украине

сегодня, 11:47 205
Автор:

• Артур Рязанов

Украина будет добывать больше своего газа: "Нафтогаз" анонсировал новые месторождения

В “Нафтогазе” разработали программу “Тризуб”, которая предполагает увеличение газодобычи в стране по трем новым направлениям. Об этом сообщил глава газового дивизиона “Нафтогаза” Андрей Фаворов. 

По словам чиновника, ресурсы старых месторождений были исчерпаны и прежних объемов добычи не стоит ожидать. 

“Сегодня надо смотреть на другие направления: глубокое бурение, добыча газа из плотных пород, освоение морского шельфа. Это тот потенциал, о котором в Украине давно говорят, но пока никто не брался за него всерьез. Это большие риски, большая ответственность. Но мы, команда Нафтогаза, хотим открыть эту новую страницу украинской газодобычи”, - заявил Андрей Фаворов.

Презентованная программа “Тризуб”, по словам Фаворова, получила от трех направлений, включенных в планы развития:

  • сверхглубокая Шебелинская скважина №888;

  • две скважины Святогорского месторождения;

  • СРП на Черноморском шельфе. 

Также Фаворов заявил, что название программы “Тризуб” символизирует самостоятельность Украины. Новая программа, по словам чиновника, поможет обеспечить энергетическую независимость государства. 

Ранее “Комментарии” сообщали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал снижение газовых тарифов для населения. Глава правительства заявил, что руководство страны ведет переговоры с местных властями всех городов и настроено на уменьшение сумм в платежных квитанциях.




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Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10103090484810475&set=a.700503044135&type=3&__tn__=H-R
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